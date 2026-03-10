El bebé de Muni Seligmann sufrió una fractura de cráneo tras un accidente doméstico: "Escuché el estruendo"

Cuando las figuras públicas tienen hijos, sus redes sociales a veces se vuelven un contenido repetitivo centrado en la criatura: se comparten los avances de su crecimiento y se enternece al público con cada logro. Sin embargo, también pueden servir para visibilizar el lado B de la maternidad y poner en palabras algunos accidentes domésticos que pueden ocurrir. En ese contexto, Muni Seligmann hizo público el difícil momento que vivió con su bebé, Vicente.

En un video hablando directamente a sus seguidores, la actriz contó que su hijo sufrió un accidente doméstico que derivó en una fractura de cráneo : "Me enteré de que es más común de lo que uno cree, pero eso no te alivia el dolor ni la preocupación", explicó sobre la lesión. Según relató, ahora el nene usa un casquito blando para evitar nuevos golpes mientras juega.

Muni Seligmann contó cómo se enteró que su hijo tenía fractura de cráneo

De acuerdo con su testimonio, en el momento del accidente ella no estaba dentro de la habitación, aunque sí había otras personas presentes. El fuerte ruido del golpe fue lo que la alertó inmediatamente: " Escuché el estruendo . Yo no estaba con él en la habitación, había otras personas. Fui corriendo", recordó.

Cuando llegó al lugar encontró a su bebé llorando desconsoladamente, pero también observó algunas señales que en ese instante le trajeron algo de tranquilidad: "Él no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte", explicó.

Aun así, el llanto persistente del pequeño la preocupó profundamente. Muni lo tomó en brazos para calmarlo y comenzó a revisarlo con atención. "Lloró sin parar, mucho. Lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar pecho", relató.

En medio de ese momento de angustia, mientras lo acariciaba para tranquilizarlo, detectó un signo que encendió todas las alarmas: "Le toqué la cabecita hasta que de pronto sentí un huevo ", contó en referencia a una inflamación en la zona del golpe.

Muni Seligmann mostró el casco protector que usa Vicente desde que se fracturó el cráneo

Ante esa situación, decidió actuar rápidamente y llevarlo a una consulta médica. Allí le realizaron estudios más profundos que finalmente confirmaron el diagnóstico: una fractura de cráneo. " Sin desplazamientos, por suerte ", aclaró. Esto significa que el hueso no se había movido de su lugar, algo que podría haber generado complicaciones mayores. Con el tiempo, incluso se enteró de que este tipo de fracturas en bebés pequeños pueden ser más comunes de lo que se suele pensar.

Según le indicaron los especialistas, la lesión que sufrió Vicente no requiere intervención quirúrgica, aunque sí cuidados especiales durante los meses siguientes. El proceso de recuperación, le explicaron, puede tardar entre tres y seis meses. Para mayor tranquilidad, Muni Seligmann decidió que el pequeño utilice un casco protector, aunque no es estrictamente obligatorio. "Nosotros le estamos poniendo este casquito, que no es necesario, pero a mí me da tranquilidad saber que le amortigua los golpes", explicó.