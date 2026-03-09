Tomás Mazza habló de la separación con Juanita Tinelli y la dejó muy mal parada

Las historias de amor a veces duran menos que la anécdota. En este contexto, y a un mes de haber confirmado públicamente su relación, Juanita Tinelli se separó de Tomás Mazza.

A principios de febrero se conoció que la modelo había iniciado un nuevo romance. En su momento, la confirmación se dio a través de un stream, donde aprovecharon una transmisión en la que estaban juntos para anunciar su amor. Después de algunos días de rumores y sospechas, finalmente se animaron a blanquear la relación.

Confirmaron la separación de Juanita Tinelli y Tomás Mazza

Los primeros indicios habían aparecido en TikTok, con un intercambio en redes sociales que despertó sospechas entre sus seguidores. Tras un video de Juanita cantando un tema de María Becerra, Tomás dejó un comentario bastante obvio: "Hola mi amor, qué linda estás", acompañado de emojis de corazones para sumar romanticismo.

En ese momento, la hija de Marcelo Tinelli respondió en el mismo tono. Un "Hola mi vida" fue suficiente para que muchos interpretaran ese intercambio como el nacimiento de un nuevo romance. Desde entonces, y tras el blanqueo oficial de ambos en una transmisión de Kick, la historia de amor parecía marchar sobre ruedas. Sin embargo, ahora se supo que todo tuvo un final mucho más rápido de lo que se esperaba.

El comentario de Tomás Mazza a Juanita Tinelli que dio indicios del romance

Como dice la canción, "todo tiene un final, todo termina", la pareja se separó y en Puro Show contaron algunos detalles. La bomba la soltó Pochi, de Gossipeame, a través de un enigmático, subrayando que el romance prácticamente no duró nada y que todo se esfumó de un día para el otro.

"La modelo separada es Juanita Tinelli, que se separó del streamer Tomás Mazza. Un romance explosivo. Él está muy pegado. Ellos salieron en un stream a decir que estaban juntos. Después contaron cómo se conocieron, que él la había visto y le había encantado, pero ella como que dudaba... Ella es mucho más alta que él, pero no le importó", comenzó diciendo la periodista.

"Está complicado conseguir una relación con una mujer hoy en día": Tomás Mazza habló sobre su separación tras su fugaz vínculo con Juanita Tinelli. https://t.co/4IXItnoikh pic.twitter.com/nRvgmErhhi — MDZ Online (@mdzol) March 9, 2026

La panelista también aclaró que no hubo infidelidades en la separación. Además, recordaron que Mazza apareció en un momento fuerte para Juanita: cuando estaba distanciada de su papá, Marcelo Tinelli: "Ellos se dejaron de seguir en las redes sociales", agregó, dando a entender que algo fuerte sucedió entre ellos.

Luego mostraron una nota con Tomás donde, visiblemente incómodo y sin querer hablar demasiado de la ruptura, su silencio dijo más de lo que sus palabras podían explicar. "El que calla otorga... yo nunca dejo de seguir a nadie, me eliminaron de seguidor", respondió cuando le preguntaron por su separación con Juanita. "Son cosas privadas", agregó de forma tajante cuando le consultaron por los motivos.

Juanita Tinelli estuvo en un stream de Tomás Mazza

Lo cierto es que Juanita y Mazza se mostraron juntos en un stream en el que hablaron de la diferencia de altura y dejaron entrever que tenían distintas expectativas sobre el vínculo: "No somos novios, pero vamos a ser novios", dijo el streamer. Sin embargo, la influencer lo corrigió enseguida: " Pasó el tren varias veces ".

Además, en aquel directo Juanita Tinelli se volvió viral por su forma de expresarse, lo que generó comentarios en redes. Incluso algunos llegaron a insinuar que estaba bajo los efectos de sustancias. "Siempre estoy re puesta", respondió ella, minimizando la situación, aunque muchos señalaron que el anfitrión no habría cuidado la exposición de la joven durante la transmisión.