Vestidito XS y un gato: el gesto de la China Suárez que reavivó teorías de magia negra contra Wanda Nara

La China Suárez cumplió 34 años y decidió celebrarlo con Mauro Icardi en un yate por Turquía. Tras publicar varias fotos de la noche en sus redes sociales, los usuarios detectaron un detalle que no pasó desapercibido y que encendió nuevamente el fuego de su eterna rivalidad con Wanda Nara.

En las fotos, la actriz lucía un vestido negro largo que rápidamente despertó sospechas entre los cibernautas. Según muchos, se trataría del mismo modelo que Wanda ya había usado en otras ocasiones. Las comparaciones comenzaron a multiplicarse a velocidad de vértigo en redes sociales y desde la cuenta @elejercitodelam tiraron la pregunta que desató el caos: " ¿Mismo vestido? ".

Acusaron a la China Suárez de robarle el vestido a Wanda Nara

A partir de esa publicación, varios internautas comenzaron a buscar fotos de la Bad Bitch con una prenda idéntica. Y claro, en el universo del WandaGate cualquier coincidencia se convierte automáticamente en teoría conspirativa. Para muchos, el look de la China no era casualidad sino otra perlita más en esta novela interminable.

La sospecha además no surgió de la nada. Semanas atrás, la propia Wanda había deslizado que la actriz tendría la costumbre de "apropiarse" de su guardarropa. En diálogo con el periodista Guido Záffora para el programa DDM, la empresaria fue contundente: "Que ella deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza". El comentario apuntaba también contra Icardi, a quien acusó de negarse a devolver sus pertenencias tras el conflicto por la mudanza internacional.

La China Suárez mostró la marca y talle de su vestido tras ser acusada de robarle la ropa a Wanda Nara

Como era de esperar, la China no dejó pasar el tema. Aunque fiel a su estilo de tirar la piedra y esconder la mano, eligió desmentir la acusación con un gesto sutil que podría haber pasado desapercibido, pero no para los detectives de Instagram.

La actriz subió una historia mostrando el vestido que usó en su cumpleaños, de la marca Hervé Léger, de la colección Paris que deja data que es una edición actual. En la foto no sólo se veía claramente la etiqueta con el nombre de la firma, sino también el talle: XS. Un detalle que muchos interpretaron como una indirecta con destinataria clara, dejando entrever que la prenda sería suya y no de Wanda, cuya figura y curvas —según los comentarios maliciosos de las redes— responderían a otro talle.

¿Magia negra? La China Suárez compartió un gato negro en sus historias en medio de la polémica por el vestido

Pero si algo caracteriza a la China Suárez es que rara vez va de frente. Entre la historia del vestido y la del zapato, filtró imágenes de lo que fue su día de cumpleaños en Estambul: un paseo por la ciudad, fotos de sus hijos con el paisaje de fondo, algunos edificios históricos y un llamativo gato negro.

Otro detalle que tampoco pasó desapercibido ya que en Turquía, los gatos son prácticamente sagrados, pero el negro además suele asociarse a la brujería y a las energías misteriosas. ¿Simple postal turística o una indirecta a Wanda Nara?