Insultos, amenazas y un escupitajo frente a cámara: Mariano Iúdica estalló contra el youtuber Matías Bottero

Lo que comenzó como una entrevista incómoda -marca registrada del ciclo de YouTube Entre dos suculentas- terminó convirtiéndose en una escena de tensión inesperada. El conductor Mariano Iúdica protagonizó un fuerte enfrentamiento con el youtuber Matías Bottero durante una charla que rápidamente se viralizó por su nivel de agresividad y el incómodo desenlace. El programa, que se caracteriza por llevar a sus invitados al límite con preguntas filosas y humor negro, publicó el episodio el domingo 8 de marzo. Durante los primeros minutos, Iúdica logró sostener el tono de las bromas pesadas, respondiendo con ironía y manteniendo la sonrisa.

Pero todo cambió cuando el entrevistador decidió tocar un tema profundamente personal. Bottero mencionó a Osvaldo, el hijo de corazón que el conductor adoptó afectivamente hace una década. La pregunta cayó como una bomba. "Tenés un hijo de corazón, ¿no era mejor dejarlo en la calle?", lanzó el youtuber. Iúdica quedó visiblemente desconcertado. "¿Por qué? ¿Pensás que en mi casa no está contento?", respondió, intentando entender el sentido de la provocación.

Pero la incomodidad creció cuando Bottero se limitó a mirar a cámara sin contestar. El conductor, entonces, marcó un límite claro: "Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reir tampoco". La tensión ya estaba instalada. Y la entrevista, desde ese momento, cambió de tono. Lejos de calmarse, el cruce escaló rápidamente. Iúdica apuntó contra el estilo de los nuevos creadores de contenido y lanzó una advertencia directa.

De hecho, disparó: "Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddy Mercury... te cagaría a trompadas, en serio te digo". Bottero, fiel al espíritu provocador de su ciclo, redobló la apuesta: "Si lo hacés, tiene que hacer con la cámara prendida". Pero Iúdica ya no estaba dispuesto a seguir jugando. "No, cuando jugás con cosas así...", respondió, cortando en seco la escena.

A partir de ese momento, el conductor buscó dejar en claro que la situación había dejado de ser una broma y respondió cada pregunta con visible enojo. Las provocaciones siguieron: Bottero apuntó a su dentadura y sugirió que podía ser "una inversión de riesgo", insinuando que mucha gente querría "bajárselos". Iúdica respondió con dureza: "No, siento que la gente me quiere por la calle, a pesar de que gente como vos me quiso cancelar toda la vida. Y encima yo vengo acá y te hacés el banana".

El clima ya era completamente hostil. Iúdica incluso anticipó lo que vendría: "Ahora viene todo un tema de que me cargás con los dientes y me verdugueás todo el tiempo con la boca". Bottero intentó bajar el tono con una respuesta irónica: "Pero te quedaron bien". nEntonces ocurrió el momento más desconcertante del episodio. "¿Querés ver?", le dijo Iúdica. Ante la respuesta afirmativa del youtuber, el conductor se inclinó hacia él. En lugar de mostrar su dentadura, le escupió en la cara.

Mariano Iúdica estalló contra el youtuber Matías Bottero

Bottero se limpió con una servilleta mientras el invitado lo enfrentaba: "¿Te vas a ofender? ¿Esto no es así, que estamos todos bananas?". La escena terminó de sellar una entrevista que rápidamente se volvió viral por su nivel de tensión, dejando al descubierto los límites difusos entre el humor incómodo, la provocación y el estallido personal frente a las cámaras.