Yanina Latorre explotó contra Olga, Migue Granados y Lucas Fridman: "Se quieren hacer los de avanzada y son todos boludos"

La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca desató una catarata de opiniones en redes sociales y en los medios. Pero lo que empezó como un debate político y futbolero terminó derivando en un inesperado cruce mediático que tuvo como protagonistas a Yanina Latorre, Lucas Fridman y el equipo del canal de streaming Olga. Desde su programa en El Observador, Latorre lanzó un descargo explosivo que no dejó títere con cabeza. "En Olga se quieren hacer los de avanzada y son todos boludos", disparó sin rodeos.

La polémica comenzó cuando Fridman reaccionó en X a la visita de Messi a la Casa Blanca con un mensaje breve pero contundente: "Diego Armando Maradona", en referencia a Diego Maradona. El posteo generó una ola de reacciones y reavivó el eterno debate entre los fanáticos del fútbol argentino sobre quién es el mejor de la historia. Pero para Latorre el problema no fue solo la comparación, sino lo que consideró una contradicción del periodista. "¿Y qué fuiste a chuparle las medias a la casa de Messi? ¿Se puede ser tan cagón?", ironizó, recordando la entrevista que el equipo de Olga le hizo al capitán argentino en Miami en 2023.

En su descargo, Latorre también reflotó una experiencia personal que vivió cuando fue invitada al canal. La panelista recordó un comentario que le hizo Fridman en ese momento y que todavía le molesta. "Luca Fridman es el primero, ese chico que yo lo tengo atravesado, es el que me dijo cuando fui a Olga de invitada: '¿Cómo podés dormir de noche?'", contó. A partir de ese recuerdo, explicó por qué no guarda un buen recuerdo de su paso por el estudio. "La gente que nos juzga desde ese lugar... primero, me estás invitando y me estás juzgando al pedo. Por eso yo la pasé mal en Olga", afirmó.

El descargo no se limitó a Fridman. Latorre también apuntó contra Migue Granados, uno de los fundadores del canal. "Aunque Miguel Granado le moleste y me va a llamar hoy o mañana... lo estoy recordando porque fue una falta de respeto", aseguró. La panelista incluso se metió en la rivalidad histórica entre Olga y Luzu TV, el proyecto liderado por Nico Occhiato. Según su interpretación, Granados mantiene una competencia personal con Occhiato. "Granados, diga lo que diga, lo odia a Occhiato y diga lo que diga, Occhiato es 100 veces más talentoso que ellos", lanzó.

La crítica más filosa llegó cuando recordó cómo reaccionó Fridman cuando conoció a Messi en persona. "El forro de Luca Fridman fue a la casa, se sacó una foto con él, ponía tuits: 'Qué loco la vida, hoy cené en la casa de Messi'", relató. Y redobló la apuesta con su estilo directo. "Se meó con Messi sentado en la silla, todos los tuits eran chupándole el orto a Messi", sostuvo. Por eso, según Latorre, el comentario actual contra el capitán argentino resulta incoherente. "¿Quién sos, pedazo de boludo?", lanzó. El cruce originalmente inició en X y rápidamente se volvió viral. Incluso, llegó hasta los propios integrantes del canal.

Granados respondió al comentario de Latorre con su tono habitual de humor: "Así son Yani...". Mientras tanto, otra integrante de Olga, Nati Jota, también se sumó a las críticas hacia Messi con un comentario irónico. "Para mí justo hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de a dónde era la excursión", escribió en redes. La reacción de Latorre fue inmediata y breve. "Otra...", respondió.