Entre descargos, ironías y reproches: Guille Aquino arremetió contra Blender y Tomás Rebord respondió con tristeza y sorpresa

El mundo del streaming argentino sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. El humorista Guille Aquino lanzó un duro descargo contra su ex casa, Blender, desde su nuevo programa en Vorterix, y el conductor Tomás Rebord no tardó en responder. Lo que empezó como un cruce de indirectas terminó en una pelea pública con acusaciones de bullying, amenazas verbales, reproches por viejas amistades y hasta una provocación que involucró a la esposa embarazada de Rebord. En redes y programas del propio ecosistema del streaming, el conflicto ya es señalado como uno de los enfrentamientos más ruidosos del momento.

Desde el ciclo Y qué, Aquino lanzó un largo monólogo en el que apuntó contra sus ex compañeros y denunció haber sufrido un clima de hostigamiento. "Solo quiero decir una cosa, el bullying existe. El bullying existe y es preocupante la cuestión del bullying, porque el bullying ya no es lo que nos enseñó Los Simpson. Ya no es Nelson y Jimbo Roso cagándote a trompadas. El bullying se ha convertido de a poquito en un sistema de gas lightning", comenzó.

En su explicación, describió un tipo de agresión que, según él, se disfraza de humor. "Los bullies son pasivo agresivos. Entonces todo el tiempo es: 'No, pero es un chiste. ¿Cómo te enojaste? ¿Cómo te enojás con un chiste?'". El humorista utilizó una metáfora explícita para ilustrar su punto, comparando ese tipo de bromas repetidas con una invasión constante a los límites personales. "La cuarta vez que te meten un dedo en el culo, vos le tenés que meter el brazo", lanzó.

Luego redobló la apuesta con un tono directamente beligerante: "Al primer tiro yo aprieto el botón rojo y tiro la bomba nuclear. No tengo nada que perder. Sépanlo. Y así se termina una guerra". Aun así, dejó abierta una puerta para desactivar el conflicto. "Yo estoy dispuesto a bajar las armas. Yo quiero bajar las armas", afirmó, aunque enseguida agregó que no volverá a fingir cordialidad. "A mí ya no me pagan más para fingir que somos todos buenos tipos", disparó.

Y siguió: "Porque no somos todos buenos tipos. No somos amigos". El ultimátum fue claro: si desde Blender dejaban de mencionarlo, él también dejaría el tema atrás. "Si ustedes están dispuestos a dejarme en paz, yo ya estoy. Yo ya di vuelta la página", afirmó. Pero el conflicto no se quedó solo en palabras. El sábado, Aquino publicó en redes una imagen editada de la esposa embarazada de Rebord -con un supuesto "mini Aquino" agregado digitalmente en la panza-, algo que terminó de detonar la pelea.

La publicación fue interpretada por muchos como una provocación directa. Desde su programa en Blender, Rebord eligió un tono distinto. Lejos de responder con ataques directos, habló de dolor y desconcierto. "Lamento decepcionar a muchas de las personas que vinieron esperando una carnicería. Yo estoy un poco triste, eso es realmente lo que me sucede", dijo al comenzar. El conductor recordó que durante años mantuvo una relación cercana con Aquino.

Incluso, admitió: "Voy a hablar de la cuestión de Guille... es una persona a la que quiero, que es un amigo o era un amigo". De hecho, relató que en dos momentos intervino para ayudarlo dentro del canal, uno de ellos cuando las cosas casi terminan en una pelea física. "Cuando Guille enloquece en Costa Stream y lo querían cagar a trompadas acá, yo intercedí. Dije: no pasa nada, sigamos haciendo esto". También aseguró haber negociado un aumento salarial para él en Blender.

En un tramo de su descargo, remarcó: "Le hicieron una oferta, aumentaba como el cincuenta por ciento. Buena guita". Según contó, después de cerrar ese acuerdo se enteró de que Aquino había decidido irse a Vorterix. "La siguiente comunicación que tuve fue que me llaman y me dicen: 'Che, ¿Guille está en Vorterix?' Yo dije: ¿qué?". Sin embargo, el momento que realmente lo sacó de quicio fue la imagen publicada sobre su esposa.

La provocación que encendió todo

En ese momento, relató: "Me mandan una foto de Guille que sube una historia de mi mujer embarazada con un pequeño 'baby Aquino'". La reacción inicial fue explosiva. "Dije: ok, voy a arrancar este sábado cagándome a trompadas con Guille Aquino. Cagarlo a piñas era la cosa más razonable". Pero todo cambió cuando le mostró la publicación a su pareja. "Le pregunté a Sugus... y la verdad es que le chupó un huevo", contó entre risas. "Se rió, dijo: 'Es gracioso el bebé ese con IA'".

Ese momento desactivó su enojo inicial: "Cuando a ella le chupó un huevo dije: bueno, ya está... qué sé yo, ya fue". El cruce entre Aquino y Rebord llega en un momento en que las plataformas de streaming compiten con intensidad por audiencia y figuras. El enfrentamiento recuerda a otras rivalidades del sector, como la disputa entre Nico Occhiato y Migue Granados, líderes de Luzu TV y Olga. La pelea entre Aquino y Blender parece sumar un nuevo capítulo a la guerra por el dominio del streaming.

El escándalo no pasó desapercibido para el periodismo de espectáculos. El conductor Jorge Rial lo resumió con ironía en redes: "Este puterío es hermoso. Digno de Intrusos. Problemas de cartel y celos. Y una mujer en el medio. Otro día les cuento". Por ahora, el conflicto sigue abierto. Aquino aseguró que está dispuesto a "bajar las armas", pero también advirtió que si continúan las provocaciones, responderá.