Tragedia en la autopista Rosario-Santa Fe: feroz choque entre una camioneta y un micro que trasladaba agentes penitenciarios

Una escena de devastación sacudió este martes al mediodía a la autopista que une Rosario con Santa Fe. Un violento choque entre una camioneta y un colectivo que transportaba personal del Servicio Penitenciario terminó con dos personas muertas, varios heridos y un operativo de emergencia de enorme magnitud. El siniestro ocurrió en el kilómetro 45, entre las localidades de Oliveros y Maciel, y obligó a cortar completamente el tránsito en la zona.

Un choque frontal dejó dos muertos y varios heridos

Las imágenes posteriores al impacto hablan por sí solas: la camioneta Fiat Toro blanca quedó literalmente partida en dos. De acuerdo con los primeros reportes, la colisión fue frontal entre la camioneta y un colectivo de la empresa Laguna Paiva que trasladaba a decenas de agentes penitenciarios. El jefe de los Bomberos Voluntarios de Oliveros, Esteban Giménez, confirmó la gravedad del episodio. "Tenemos dos personas fallecidas, una en el vehículo de menor porte y una en el colectivo", explicó.

El impacto fue tan violento que el micro perdió completamente el control. "La colisión fue frontal entre los dos vehículos. Los dos tienen los frentes afectados", detalló Giménez. Tras el choque, el colectivo cruzó la calzada y terminó recostado sobre la banquina, mientras que la camioneta quedó destrozada sobre la mano que va desde Rosario hacia Santa Fe. Dentro del colectivo viajaban 57 personas, en su mayoría agentes del Servicio Penitenciario.

El choque dejó varios heridos y obligó a desplegar un amplio operativo sanitario. Algunos ocupantes quedaron atrapados entre los hierros de los vehículos y debieron ser rescatados por bomberos y personal de emergencia. Ante la gravedad del cuadro, se activó el protocolo sanitario con la intervención de un helicóptero. Una agente penitenciaria de 25 años fue trasladada en la aeronave hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con pronóstico reservado.

Otros dos agentes, de 37 y 32 años, fueron derivados en ambulancias al Hospital Eva Perón con lesiones de consideración. Mientras tanto, los pasajeros que no presentaban heridas graves fueron trasladados en minibuses del sistema de emergencias. "Las personas que quedan acá no revisten una gravedad importante. Están conscientes y dialogando con nosotros", explicó Giménez.

El impacto generó una situación caótica en la autopista. Las dos calzadas quedaron completamente obstruidas y el tránsito fue interrumpido durante varias horas. Equipos de bomberos, ambulancias, policías y rescatistas trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la escena del accidente. Los cuerpos de las personas fallecidas no pudieron ser removidos de inmediato. Según explicó el jefe de bomberos, la escena debía preservarse hasta la llegada de la Policía Científica.

Las autoridades ahora buscan reconstruir cómo se produjo el choque. Entre las hipótesis que se investigan figuran las condiciones de circulación, la velocidad de los vehículos y posibles fallas humanas o mecánicas. Por ahora, las identidades de las víctimas fatales no fueron informadas.