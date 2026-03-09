"Estuve escuchando el llamado de Dios": Julián Serrano aseguró que hay "ángeles" que le "están tratando de comunicar algo"

El influencer Julián Serrano atravesó en los últimos días un reavivamiento religioso como cristiano y, en la excitación propia del fenómeno espiritual que transita, realizó un video en el cual confesó lo que siente y le preguntó a su comunidad si también pasaban por lo mismo, con el fin de conocer si lo que le sucedía era algo colectivo o una realidad personal

"Necesito saber si soy el único al que le está pasando esto. Hace algunos días o semanas, sin ponerme como si estuviera teniendo una epifanía, pero sí estuve escuchando el llamado de Dios. O ángeles, o arcángeles, que me están tratando de comunicar algo", aseguró Serrano, en una historia que subió a sus redes sociales con una pregunta bien marcada: "¿Soy el único que está sintiendo esto?".

En el reel, Serrano confesó que durante mucho tiempo se alejó de Dios, aunque enseguida lo relativizó cuando declaró que "no tanto", porque eventualmente se dedicaba a rezar y se "encomendaba". "Pero no lo tenía tan presente. Y últimamente lo empecé a tener más en cuenta", reconoció.

"Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza rezar, a encomendarse, a creer, a tener fe, a obrar bien", recomendó Serrano en relación a la transformación que significó en su vida reencontrarse con su fe. "Lo quiero compartir. Quiero leer otro tipo de cosas, quiero tener otro tipo de pensamientos, quiero ver la vida desde otros ángulos, tener un poquito más de consciencia de todo lo que han dicho las sagradas escrituras", añadió.

Andrea Rincón es otra figura del espectáculo que dio testimonio de su fe.

El objetivo de Serrano fue "compartir" lo que le sucede para "si hay alguien a quien le está pasando esto, si es algo colectivo". La mirada del influencer, compenetrada en la experiencia espiritual que transita, recordó a lo que vivió la actriz Andrea Rincón, reconocida evangelista que transformó su vida desde que "aceptó a Jesucristo". El evangelismo hace cada vez más mella en el mundo del espectáculo y los influencers, una situación que es empujada por el lobby que busca instalar al pastor evangélico y conductor de televisión Dante Gebel como candidato presidencial, en una campaña que cuenta con el apoyo de muchas figuras del deporte y el sindicalismo también.