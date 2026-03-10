$260.353 en febrero de 2026: las expensas promedio en Argentina, por las nubes

Un nuevo informe de Octopus Proptech revela cifras que no dejan de sorprender y preocupar a los propietarios e inquilinos de edificios en Argentina. Según el relevamiento, el valor promedio de las expensas en el país alcanzó los $260.353, marcando un aumento del 2,39% respecto al mes anterior y un impactante incremento interanual del 38,36% en comparación con 2025.

Este dato es un fiel reflejo de cómo los costos estructurales siguen siendo el principal motor detrás de estas subas y, en esa línea, el análisis detallado de los principales rubros que componen las expensas deja al descubierto una estructura de costos que parece inamovible.

Expensas en Argentina promedian los $260.353 por mes

Los sueldos y cargas sociales continúan siendo el componente más significativo, representando un 32,02% del total. Este rubro, que incluye salarios del trabajadores de limpieza, mantenimiento y encargados, registró un promedio de $67.747 en febrero, una cifra apenas inferior a la del mes anterior.

Pero algo todavía más preocupante es el exponencial crecimiento de los precios en los servicios públicos, como agua, electricidad y gas, aportaron un 14,57% al total de las expensas , con un promedio de $35.679 y, aunque este rubro mostró una leve baja respecto a enero, sigue siendo uno de los pilares fundamentales del gasto mensual.

Expensas en Argentina promedian los $260.353 por mes

En paralelo, los abonos de servicios, que abarcan desde sistemas de seguridad hasta mantenimiento de ascensores, aumentaron a $41.805 en febrero, representando el 16,06% del total .

Otro elemento clave dentro de las expensas es el mantenimiento de las partes comunes del edificio, como pasillos, jardines y áreas comunes: este rubro experimentó un incremento significativo durante el último mes, alcanzando los $43.223 y lo que representa el 16,60% del gasto total . A esto se suman los trabajos de reparación en unidades funcionales, que aunque registraron una disminución respecto a enero, aún representan un 6,59% del total con $17.156.

Expensas en Argentina promedian los $260.353 por mes

Los gastos administrativos también tienen un peso considerable ya que en febrero alcanzaron un promedio de $14.977, lo que equivale al 5,75% del total de las expensas. Además, los seguros del período y otros gastos menores suman un 6,16% adicional al presupuesto mensual.

En conjunto, estos cuatro grandes rubros —sueldos y cargas sociales, mantenimiento de partes comunes, abonos de servicios y servicios públicos— concentran casi el 79% del total de las expensas. Según Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech, esta concentración no es casualidad: "Si bien el incremento mensual muestra cierta estabilidad, la composición del gasto confirma que los costos estructurales siguen siendo determinantes. Más del 75% de las expensas está concentrado en rubros que tienen ajustes periódicos o están atados a variables macroeconómicas".

Las penas son de nosotros... las casitas son ajenas

En este contexto, Baccigalupo subrayó la importancia de contar con herramientas tecnológicas para gestionar estos costos: "Entender cómo se distribuye cada peso dentro de la expensa es fundamental para administradores y consorcios. La tecnología permite analizar estos desvíos en tiempo real y tomar decisiones con mayor previsibilidad".

Con una inflación persistente y ajustes recurrentes en tarifas y salarios, el desafío para administradores pero sobre todo para los y las inquilinas se vuelve cada vez más complejo. La pregunta del millón es: ¿Cuánto más podrán soportar los bolsillos argentinos antes que la carga de las expensas se torne insostenible?