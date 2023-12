"Me encanta volver a la tele": Jey Mammon busca regresar a la pantalla chica en 2024

La cancelación que sufrió Jey Mammon, luego de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual que le había hecho Lucas Benvenuto en 2020, parece haber quedado lejos en el tiempo. Es que a la noticia de que el conductor volverá a hacer teatro en la temporada cordobesa, ahora le confirmó a BigBang que se encuentra en planes y tratativas para volver a la televisión en 2024.

Lo cierto es que en este momento, el músico está volcado de forma completa al estreno teatral que tiene previsto para este mes, exactamente para el martes 26 de diciembre. "Te juro que no puedo dejar de poner la cabeza acá, en este momento", le reconoció el conductor a este portal. Es que Jey tiene todo preparado para estrenar su obra "Enseguida vuelvo", la cual se ofrecerá al público en el Teatro Zorba de Villa Carlos Paz.

Gustavo Sofovich y Jey Mammon.

La propuesta pudo ser llevada a cabo a partir del apoyo del productor y su amigo personal, Gustavo Sofovich, quien nunca le soltó la mano a Jey ni en los peores momentos que tuvo que atravesar durante el trágico 2023 que pasó. Su paso por América TV, en donde brilló antes de emigrar a Telefe para conducir La Peña de Morfi, fue el momento en donde mejor se desarrolló la amistad con el hijo de Gerardo, quien siempre lo respaldó más allá de las acusaciones en su contra.

El productor también se encuentra detrás de su intención de que Mammon vuelva a la televisión. Esto fue confirmado por el mismísimo Jey. "Lo amo a Gus", aseguró. Y luego remarcó que su amigo lo "quiere ver haciendo", en el sentido laboral.

Lucas Benvenuto.

"Me encanta volver a la tele", afirmó Jey. "Vamos a ver el año que viene en dónde y en qué", reveló. Su negativa a ampliar al respecto de la propuesta se da en el marco de que su nombre sonó como posible reemplazo de Marcela Tinayre al frente del renovado Polémica en el Bar.

Es un hecho que el último año fue para el olvido en la vida de Mammon. Justamente, en la entrega de los premios Martín Fierro 2022 que se entregaron en el Hotel Hilton el último 9 de julio, el músico se presentó con demoras y generó incomodidad en la mesa de La Peña de Morfi, donde sus ex compañeros lo saludaron con precaución y luego lo dejaron solo para que los flashes y las cámaras registren el momento.

Jey Mammon.

Mientras tanto, Benvenuto también realizó una suerte de performance virtual durante la entrega de los premios. Esta comenzó antes de que ingrese el conductor al salón y cuando todos especulaban con que no se presentaría al evento para evitar la polémica.

El bailarín se mostró vestido de gala y se colocó un trozo de "silvertape" tapándose la boca. Luego de mostrar a la cámara carteles con las frases: "Los derechos del niño no deben ser vulnerados"; "jamás" y "con los niños no", Lucas descorchó un champagne y se sirvió una copa.

El último tiempo lo alejó un poco de la denuncia pública, ante la recuperación que hizo Mammon de su nombre. Aunque esto no quiere decir que no lo angustie, tal como lo demostró en sus historias de Instagram cuando su ex pareja anunció la vuelta al teatro. "¿Ves esto? No me manden nada de lo que está pasando... no quiero ver más nada. Estoy ocupado siendo feliz", escribió sobre una foto acompañado por su grupo de patinaje artístico sobre hielo.