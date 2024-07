Mirko, el arma secreta de La Scaloneta: la verdad detrás de la aparición del hijo de Marley en la Copa América

Poco antes de la victoria de la Selección Argentina ante Canadá que la posicionó en una nueva final de Copa América, las miradas de los más de 80 mil espectadores que había en el MetLife Stadium de New Jersey y los millones que siguieron a La Scaloneta a través de las redes sociales se posaron en una sola persona: Mirko Wiebe. Resulta que en la previa del encuentro, minutos antes de que el árbitro Piero Maza dé comienzo al encuentro, el hijo de Marley apareció en el campo de juego y se robó toda la atención. El pequeño, de tan solo 6 años, fue el encargado de entregar la pelota del partido al juez chileno, antes del pitazo inicial.

Mirko en la cancha con el atuendo de Mercado Libre

Claro está, su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. La principal duda que tenían aquellos que estaban viendo en vivo y en directo la transmisión del partido era si realmente se trataba del hijo del conductor de Telefe, algo que el propio Marley no dudó en confirmar tras la victoria de la albiceleste por 2 a 0. "Para mí fue una locura porque me llaman de repente y me dicen 'mirá, lo eligieron a Mirko si quería entrar la pelota'. Yo le digo a Mirko si él tiene ganas, no hay que forzarlo a nada. Y me dice 'sí, me animo, lo quiero hacer'", comenzó diciendo el conductor.

Resulta que luego del encuentro, Marley apareció en Por El Mundo, ciclo que se emite por la pantalla de Telefe y que se encarga de mostrarte el "lado B" de la Copa América, junto a Lizy Tagliani y, orgulloso, habló de la aparición de su hijo dentro de la cancha. "A partir de ahí me agarró nervios porque digo '¿se animará, en ese momento, con toda la gente?'. Todos le decían 'vamos Mirko, vos sos cábala desde Qatar'. Y fue una locura. Yo pensé que se iba a inhibir con tanta gente acá y todo lo que estábamos viviendo en la cancha. Me puse al lado y nos saluda Lautaro Martínez, imaginate, a dos metros nuestro. Todo fue una locura, una experiencia única", relató Alejandro.

Y añadió: "¡Y se animó! Porque fue un llamado de repente. Y obvio, ¿cómo no lo voy a dejar hacer una cosa así?". Finalmente, Marley explicó que su hijo "se hizo un amigo en la tribuna" y que el nene, desde su lugar en la tribuna, lo saludaba. "Lo acababa de conocer, y desde la cancha lo saludaba. Seis años y una experiencia que no se va a olvidar nunca en la vida, así que buenísimo que se haya animado y que hayamos ganado", cerró. Mirko fue invitado por Mercado Libre, sponsor de la Copa América 2024, para participar de una acción promocional antes del encuentro. ¡Y no es la primera vez que algo así ocurre dentro de la actual competencia!

Mirko en la cancha con el atuendo de Mercado Libre

En la primera fecha del torneo, contra el mismo rival, Morena Beltrán también había sido la encargada de entregar la pelota. Más allá de la sorpresa inicial, la presencia de Mirko le dio un toque simpático a la previa del partido. Desde su nacimiento, el 27 de octubre de 2017, Mirko se robó toda la atención entre los internautas, consagrándose con tan solo algunos menes como la gran revelación de la televisión. Y es que a diferencia del resto, el bebé de un año protagonizó "Por el mundo" junto a su papá.

Allí no solo recorrió la mitad del globo terráqueo, sino que conoció a figuras de primer nivel, se hizo amigo de otras tantas y disfrutó de su primer Mundial en Rusia. Mirko tiene un récord digno de los Guiness, ya que es el bebé que más kilómetros recorrió desde su nacimiento. Fue bautizado en Nueva York, visitó Hong Kong y dijo "papá" por primera vez en Berlín. Además recorrió Madrid, Roma, Berlín, Moscú, Paris, Atenas, Dubai, Singapur, Bruselas y Montreal en brazos de su papá o alguna figura.

Las impresionantes redes de Mirko

Además tiene a Susana Giménez como madrina y puede alardear de su amistad con Lali Espósito, Lionel Messi o Carlos Baute, entre otros. Y como si esto fuera poco, superó a Marley -de larga trayectoria- logrando dos Martin Fierro. Su cuenta de Instagram -sí, tiene una propia- es la envidia de muchos: tiene más de 5.7 millones de seguidores.