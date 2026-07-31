Moria Casán contó por qué le dijo que no a Rosalía: "Me confieso..."

Moria Casán despejó todas las dudas alrededor de una posible cancelación por su parte a la cantante Rosalía, quien quedó en el centro de la pelea entre Argentina y España tras el Mundial 2026 por compartir una publicación ofensiva contra el país al que llegó en las últimas horas, de cara a los cuatro shows que brindará en los próximos días en el Movistar Arena.

" Le dije que no a la Rosalía , pero no por un asunto de cancelación o porque esté ofendida por lo que dijo. Yo entiendo que una persona pueda mandar un like con una persona que no lo leyó. Estamos en el fervor del fútbol, donde no hay raciocinio. La gente no razona igual con un partido de fútbol", sostuvo la diva sobre el video que compartió la cantante a una publicación antiargentina que realizó la ex actriz porno Mía Khalifa, con música de ella de fondo.

"Hay mucha gente que se sintió ofendida. A mí me parece que no es para cancelar a nadie un like. No fui para negar a una cantante como Rosalía. Simplemente porque tengo dos días de descanso a la noche, que son lunes y martes. Me tengo que priorizar ", explicó en relación a su decisión de no ser parte de la entrevista que suele hacer la artista con figuras de cada país, en la previa de la interpretación de una parte de su show: el "confesionario".

"En plan de confesar, yo me confieso con mi público. Como el que me confesé toda la vida, mi amor, mi querida. Todo bien con Rosalía, pero si me confieso me confieso con mi público", lanzó Moria en ese sentido. "Si voy a otro lugar, yo sé cómo soy yo, van a estar las cámaras conmigo, preguntándome cosas y voy a trabajar. Entonces si quiero ir a un lugar, me gustaría disfrutarlo", aclaró segundos antes.

Rosalía bancando a España junto a Penélope Cruz.

"Bienvenida al país, Rosalía. Creo que las disculpas son sinceras y entiendo que una persona puede dar un like. Bajemos un poco ", pidió Moria cuando se metió en el escándalo que despertó su actividad en redes sociales, y en el marco de una cancelación creciente contra la figura española.

"He salido al escenario con Lali, pero en este caso estoy con mucho trabajo", insistió "La One" antes de cerrar su aclaración. Antes había asegurado ante un móvil de El Trece que está con "una actividad terrible", ya que está por salir su serie y tiene teatro y televisión casi todos los días, con lo desgastador que eso es para ella.