Lula cruzó con dureza a Milei tras los insultos en Brasil: "No voy a estar intercambiando cosas con esa cosa"

La tensión entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondiera públicamente y con extrema dureza a los agravios lanzados por Javier Milei durante su reciente visita a San Pablo, donde el mandatario argentino respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. En un acto realizado este jueves en Brasilia, donde oficializó su candidatura a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Lula dejó atrás el tono irónico que había utilizado días atrás y apuntó directamente contra el jefe de Estado argentino. "Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa", afirmó.

Las declaraciones marcaron el punto más alto de una crisis diplomática que se desató luego de que Milei calificara a Lula de "ladrón" y "presidiario" durante un acto partidario en Brasil, además de referirse al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como una "basura calva".

Durante su discurso, Lula también reivindicó el respeto institucional y cuestionó la injerencia extranjera en la política de su país. "Aprendí muy temprano a andar con la cabeza en alto. Aprendí muy temprano a valorar el respeto y a respetar a las personas. Aprendí muy temprano que no soy mejor, pero tampoco peor que nadie. Que no soy el menos sabio, pero tampoco el más sabio. Solo quiero ser igual y tener la oportunidad de hacer todo lo que los demás pueden hacer".

Luego lanzó una advertencia que fue interpretada como una respuesta directa al respaldo explícito de Milei a Flavio Bolsonaro. "Quiero decirles que, mientras yo sea presidente, mientras yo esté vivo, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas". La disputa comenzó el sábado pasado, cuando Javier Milei viajó a Brasil para participar de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro para las elecciones presidenciales de octubre.

Javier Milei

En ese escenario, el mandatario argentino volvió a cargar contra Lula, a quien llamó "ladrón" y "presidiario", y también atacó al juez Alexandre de Moraes, responsable de impedir su visita al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Lejos de bajar el tono, al día siguiente Milei volvió a profundizar el enfrentamiento durante una entrevista radial. Allí sostuvo que Brasil fue responsable del "25 por ciento de la campaña antiargentina" que, según denunció, circuló en redes sociales durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos.

Las declaraciones fueron calificadas por el canciller brasileño, Mauro Vieira, como una "provocación sin precedentes". La reacción institucional de Brasil no tardó en llegar. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para pedir explicaciones y llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, una de las medidas diplomáticas más severas sin llegar a romper relaciones. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a aparecer señales de distensión. Lula autorizó el regreso de Bitelli a la Argentina, aunque todavía sin una fecha definida.

Fuentes diplomáticas señalaron que la decisión respondió a una combinación de factores. "Hubieron gestos recíprocos, la importancia estratégica de la relación bilateral y el deseo mutuo de preservarla". No obstante, desde Brasil insistieron en que la gravedad de lo ocurrido no quedó atrás. "Sin dudas bajó la espuma", reconocieron desde Itamaraty, aunque remarcaron "la seriedad de lo que pasó" y calificaron como "inadmisible" las ofensas pronunciadas por Milei.

Del lado argentino, el primer gesto para intentar recomponer el vínculo llegó del canciller Pablo Quirno, quien descartó cualquier posibilidad de ruptura diplomática. "No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre. Además, expresó su deseo de que el embajador brasileño retome pronto sus funciones en Buenos Aires. "Esperamos que retorne al país lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral".

Lula cruzó con dureza a Milei tras los insultos en Brasil

En Brasil esas declaraciones fueron interpretadas como una señal de que el Gobierno argentino buscaba separar el enfrentamiento ideológico entre ambos presidentes de la relación institucional entre los Estados. Incluso desde la Casa Rosada reconocieron que el peor momento del conflicto parece haber quedado atrás. "La nota de Quirno se recibió bien. La idea de recomponer tuvo que ver con gestos, porque así se mueve la diplomacia, más allá de las reuniones. Te atas de gestos políticos y diplomáticos. Y ahora, todo toma un tono de recomposición de la normalidad", señalaron fuentes de Balcarce 50.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Pese a las señales de distensión, el episodio volvió a poner en evidencia el profundo deterioro de la relación entre los dos principales socios del Mercosur. La decisión de Milei de involucrarse abiertamente en la campaña electoral brasileña y utilizar agravios personales contra Lula abrió un conflicto diplomático que excede las diferencias ideológicas y amenaza con tensionar un vínculo clave para la integración regional. Aunque ambos gobiernos aseguran que la relación comercial no corre riesgos inmediatos y buscan recomponer la normalidad institucional, el intercambio de insultos dejó expuesto un nivel de confrontación inédito entre dos países que mantienen una de las asociaciones económicas y políticas más importantes de América del Sur.