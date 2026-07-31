José Bianco pegó el portazo, se fue de TN y prendió el ventilador: crisis de meteorólogos

El meteorólogo José Bianco, quien recientemente abandonó su trabajo en la señal de cable TN, prendió el ventilador y reveló en un vivo que compartió en sus redes sociales que muchos de sus colegas no son profesionales como él sino que directamente son aficionados a la materia en la que se especializa y que directamente "inventan pronósticos" sin tener una certeza científica en relación a su veracidad.

" No, en C5N no hay ningún meteorólogo ", deslizó como respuesta a una de las mujeres de la audiencia que lo miraba en vivo y preguntaba si en ese canal de cable había profesionales de la meteorología o eran simples aficionados. En ese sentido, Bianco enumeró a algunos profesionales y destacó que la "chica nueva" que lo reemplazó sí lo es, aunque no se guardó nada al "quemar" a muchos de sus colegas".

José Bianco

"No, (Daniel) Roggiano no es meteorólogo", sostuvo, en relación al especialista en clima que trabaja en Telefe, canal en el que Bianco aseguró que "no hay ninguno". El ex TN aclaró que a ninguna de estas señales les "conviene decir que no son meteorólogos", más allá de que es algo que saben y tienen en claro.

"No me quiero poner en policía, pero un poco me da bronca que la gente crea que son meteorólogos porque inventan pronósticos", rechazó Bianco en relación a quienes ejercen su profesión sin títulos y el expertise suficiente. " Le hacen mal a la profesión pero tampoco hay una ley profesional que se los impida ", explicó.

El meteorólogo explicó que durante mucho tiempo existió una tendencia para pedir que haya una ley profesional que regule la actividad, algo que ve difícil en la actualidad, porque el Gobierno de La Libertad Avanza no está a favor y "les viene bárbaro" que todo funcione como lo hace hasta el momento.

"Así que no va a salir una ley. Más adelante, cuando se pueda, intentaremos que haya. Para que no sean ustedes los que tienen que estar adivinando si son meteorólogos o no", consideró José Bianco, quien se mostró mucho más liberado tras abandonar su trabajo en TN, al punto de que se animó a delatar a muchos de sus ex colegas de la televisión.