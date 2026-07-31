Diego Santilli cruzó a Victoria Villarruel y le exigió que "dé un paso al costado": interna al rojo vivo

La interna del Gobierno de Javier Milei volvió a quedar expuesta y escaló con una frase demoledora. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuestionó sus últimas declaraciones y le exigió que abandone el Gobierno si no está de acuerdo con el rumbo de la gestión libertaria.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Santilli calificó de "barbaridad" y "disparate" los mensajes publicados por Villarruel, quien había expresado una "genuina preocupación" por el estado del Presidente y se había referido a "persecuciones imaginarias".

Diego Santilli

La respuesta del funcionario fue contundente. Consultado sobre si la vicepresidenta debería renunciar, no dejó lugar para la ambigüedad: "Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita".

La declaración profundizó la tensión dentro de La Libertad Avanza y dejó al descubierto una fractura política que vuelve a sacudir a la Casa Rosada, justo cuando el oficialismo busca avanzar en el Congreso con uno de sus proyectos económicos más ambiciosos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

📣 Diego Santilli reveló por qué Javier Milei no usó la palabra "independencia" del BCRA en su discurso: "Muchos hablaron, pero nunca la ejecutaron".



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El enfrentamiento se desató horas antes de la cadena nacional en la que Milei presentó el proyecto de reforma del BCRA y, horas antes Villarruel había reaccionado a un retuit presidencial de la diputada cosplayer Lilia Lemoine, quien la acusaba de coordinar acciones contra el Gobierno junto con la legisladora opositora Marcela Pagano.

Santilli cuestionó la actitud de la vicepresidenta y sostuvo: "En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda; un disparate" y, en la misma línea, el jefe de Gabinete también definió sus expresiones como: "Agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula".

Los posteos de Victoria Villarruel en rechazo a la conspiración que enarboló, sin pruebas, la diputada nacional Lilia Lemoine.

La defensa irrestricta de Santilli a la reforma del BCRA

En medio de la escalada con Villarruel, Santilli defendió de manera tajante el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciado por Milei en cadena nacional. El funcionario explicó que la iniciativa establece como misión exclusiva del BCRA preservar el valor de la moneda y prohíbe de forma taxativa que el organismo emita dinero para financiar al Estado nacional, las provincias o los municipios.

Santilli resumió su posición: "Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas".

BCRA

El jefe de Gabinete presentó la reforma como una herramienta para terminar con los mecanismos que, según el Gobierno, contribuyeron a la inflación y al deterioro de las cuentas públicas durante las últimas décadas. Santilli rechazó que la independencia del Banco Central sea el concepto rector de la reforma y disparó: "¿Por qué en todo el discurso no aparece una palabra o una frase 'independencia del Banco Central'? Porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron".