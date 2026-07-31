Shutdown criollo: un "tiro para la tribuna" de Milei que expone que "los servicios esenciales" del Estado ya no funcionan

El proyecto de "grillete fiscal" que anunció el presidente Javier Milei el último jueves en cadena nacional, a través del cual se paralizaría el Estado en caso de que durante algunos meses no se cumpla el objetivo del déficit fiscal, desnudó algunas de las realidades más crueles de la política económica de La Libertad Avanza (LLA): que los servicios esenciales de la administración pública -que quedarían exentos con la iniciativa- ya no funcionan y que, de avanzar con la medida, la presión sobre quienes menos tienen se agudizaría por completo.

"Ese grillete fiscal que mencionó, es el grillete que tienen atado al cuello todos los argentinos. ¿Shutdown? El apagón del Estado ya se inició. Y fue Milei el que lo provocó con sus propias políticas. No lo tenemos que dejar mentir más al Presidente, porque los servicios esenciales ya no se están pudiendo garantizar. Y eso sucede por culpa del ajuste, del vaciamiento de los sectores públicos, de los recortes y de los despidos masivos que ha llevado adelante este gobierno", denunció ante BigBang el secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.

Para el referente sindical, la continuidad de las funciones del Estado no se deben a ninguna política pública en particular, sino que se deben "exclusivamente" al "esfuerzo y sacrificio" de sus empleados, quienes desde su perspectiva, deberían recibir el doble de salario en relación al poder adquisitivo que perdieron. "El programa económico de este Gobierno nacional le pegó el tiro de gracia a la clase media argentina", resaltó Aguiar.

Por otro lado, la inspiración en el shutdown estadounidense, al mismo tiempo, es más bien una expresión marketinera que otra cosa. "En Estados Unidos si no hay acuerdo para votar un presupuesto se cierra la administración. En la Argentina, si no se vota, sigue valiendo el del año anterior. De hecho así gobernó Milei en 2024 y 2025", explicó ante BigBang el economista, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) José Castillo, quien describió el anunció como "un gran tiro para la tribuna", ya que la propuesta "no es viable ni política ni administrativamente".

Javier Milei busca imitar a Estados Unidos, aunque el shutdown en ese país no funciona como el que propuso en este.

Para Castillo, la iniciativa que anunció Milei "se parece más al déficit cero que planteaba la Alianza en 2001, que lo pudo aplicar sólo un mes cuando le bajó el 13% a estatales y jubilados", que a lo que funciona en Norteamérica. "En esa época se reducían los sueldos, no se cerraba el presupuesto. Fue tanto el escándalo que al mes siguiente el Gobierno de aquel entonces no lo pudo hacer", recordó.

El economista también advirtió que la medida es "inviable" administrativamente, porque cuando el Gobierno asegura que en esa situación de shutdown "no cobrarán los senadores y diputados", la situación terminaría judicializada amparada en la independencia de poderes, al igual que pasaría con los sueldos del Poder Judicial. A su vez, remarcó que Milei no mencionó a la educación como esencial. "¿Cerrarían las universidades? ¿Cerrarían las escuelas? ¿Dejarían de cobrar los docentes? Es de imposible aplicación , salvo generando un caos de tal naturaleza, que no se podría sostener ningún régimen político", pronosticó Castillo.

¿Hay espalda política para hacerlo?

Las recientes encuestas que demuestran que la imagen presidencial cae y que las expectativas de éxito económico son nulas en la población, también juegan un rol importante en la capacidad del Gobierno nacional de llevar adelante iniciativas como las que propuso el último jueves. "¿Es sustentable políticamente? ¿Los gobernadores y la oposición amigable le van a votar las leyes o se van a asustar y se van a correr? Ellos miran las encuestas, huelen la situación social y la moneda está en el aire", caracterizó Castillo en relación a la espalda política de LLA.

Por el lado de Aguiar, se consideraron "optimistas" al advertir "que cualquier medición razonable da cuenta que el apoyo popular al Gobierno cae" y "que la imagen del presidente y de su gestión, se derrumba". "Esa batalla cultural de la que habla el Gobierno tengo la sensación de que se ha ido equilibrando. Hoy la sociedad se da cuenta que no hay luz al final del túnel. Esa idea de que nos tenemos que sacrificar en el presente por un futuro bienestar ya no existe", señaló el dirigente gremial.

Kristalina Georgieva visitó Vaca Muerta y recorrió junto a YPF uno de los principales yacimientos del país

"La tercera pregunta es si esto puede terminar en un estallido. Se monitorea la bronca creciente, pero todavía no se ve un escenario de esas características", sostuvo Castillo, quien también es referente de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U). "Entre otros motivos no está a la vista, porque cada vez que la Argentina ha realmente explotado, antes de eso le soltó la mano el FMI, como en 2001 y 1989", señaló, mientras que en ese sentido antepuso el salvataje estadounidense de 2025 y la reciente llegada de Kristalina Georgieva.

Sin embargo, remarcó que "la Argentina se mueve con mucha velocidad" y que "hay que ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos", ya que son "factores que pueden complicar la situación y radicalizarla mucho más". "Mientras decimos todo esto, la bronca es creciente, a la gente no le alcanza la plata, crecen los endeudados; hay una olla a presión que sigue creciendo ", describió.

Rodolfo Aguiar confirmó la continuidad del plan de lucha de ATE ante la motosierra de Milei.

Por el lado de Aguiar, la apuesta es a "profundizar el plan de lucha, que ha sido ininterrumpido desde el 10 de diciembre de 2023". "Por eso el próximo lunes vamos a un nuevo paro nacional con movilización convocado desde ATE, pero que va a confluir también con la CTERA", recordó. En ese sentido, resaltó la voluntad de pelearla que hubo en su sindicato, que garantizó "una alta conflictividad en el país".

"Preocupa que aparezca algún dirigente gremial diciendo 'ahora sí hay condiciones para salir a la calle'. Hermano, ¿de dónde creés que aparecen esas condiciones? ¿Qué caen del cielo? No, se fueron generando con el correr del tiempo", cuestionó Rodolfo Aguiar. En la misma sintonía se pronunció José Castillo, quien destacó como "otro elemento que juega a favor del Gobierno", el pacto "absoluto" que la dirección de la CGT mantiene con el oficialismo a nivel nacional.