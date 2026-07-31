Una por una, las cinco reformas que propuso el gobierno de Milei para la Carta Orgánica del BCRA

El proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará allí su recorrido legislativo. El oficialismo pretende acelerar el tratamiento durante el segundo semestre, aunque para convertir la iniciativa en ley deberá alcanzar acuerdos con bloques aliados y sectores de la oposición.

La propuesta fue presentada por Javier Milei durante una cadena nacional emitida anoche. A través de un mensaje grabado, el Presidente explicó los principales cambios que el Gobierno busca introducir en la normativa que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria y reclamó el respaldo del Congreso.

Milei busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina

" Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años ", afirmó el presidente de las fuerzas del cielo al comienzo de su discurso. La iniciativa busca limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la autonomía del Banco Central y concentrar sus funciones en la preservación del valor de la moneda. En los pasillos de Casa Rosada, es un proyecto importantísimo, tal vez el más importante de La Libertad Avanza.

Durante la exposición, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Finanzas, José Luis Daza; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili -funcionario al que quieren blindar- y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

El presidente presentó su proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

La Carta Orgánica es la norma que establece la finalidad, las funciones, las facultades y la estructura de gobierno del Banco Central. Palabras más, palabras menos: fija las reglas que determinan qué puede hacer la autoridad monetaria y cuáles son sus límites frente al Poder Ejecutivo y al sistema financiero.

El artículo 3 de la normativa vigente establece que el BCRA tiene como finalidad "promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social" y ahí está la clave: la reforma propone modificar esa definición y colocar la preservación del valor de la moneda como misión principal del organismo. De esta manera, el empleo, el desarrollo económico y la equidad social dejarían de figurar como objetivos explícitos dentro de la Carta Orgánica.

Milei busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina

Milei cuestionó la existencia de múltiples metas para una misma institución y afirmó: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento". Para el Gobierno, la multiplicidad de objetivos habilitó durante las últimas décadas una expansión de las facultades del Banco Central y permitió utilizarlo como herramienta de financiamiento del Estado.

Durante la cadena nacional, Milei criticó fuertemente el funcionamiento histórico del Banco Central. El mandatario afirmó que el BCRA "ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política" y, en la misma línea sostuvo: "La inflación acumulada desde la creación del Banco Central asciende a 12.819.532.788.614.400.000%. Es una cifra de 20 dígitos".

Mercedes Marcó del Pont y Cristina Fernández de Kirchner

Milei también cuestionó la creación del Banco Central, en 1935, y afirmó que la entidad "arrancó con una estafa" debido al cambio en la paridad del oro que integraba las reservas. Según explicó, esa decisión generó un aumento de la emisión, sextuplicó la tasa de inflación y, durante la década siguiente, "les robó el 50% del salario a los argentinos".

Uno de los momentos más álgidos estuvo dirigido contra Cristina Fernández de Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, quien presidía el Banco Central cuando se creó el Fondo del Bicentenario, durante el segundo mandato de la expresidenta. Ese mecanismo permitió utilizar reservas del Banco Central para pagar deuda pública y Milei cuestionó esa decisión y acusó a la entonces presidenta y a la titular de la autoridad monetaria de haber dispuesto recursos de la entidad: "La expresidenta y ahora condenada por delitos de corrupción, en complicidad con la presidenta del Banco Central, le robaron al Banco Central u$s10.000 millones", afirmó.

Los cinco puntos de la reforma del Banco Central

Durante la cadena nacional, Milei enumeró las "cinco premisas fundamentales" del proyecto.

Preservar el valor de la moneda como misión principal . El primer punto establece que el Banco Central tendrá como misión principal preservar el valor de la moneda y la modificación implica reducir los objetivos explícitos del organismo y dejar en segundo plano la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, que actualmente aparecen en la Carta Orgánica. Milei sintetizó ese objetivo con la frase: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento". Prohibir el financiamiento al Estado y la compra de títulos en el mercado primario . El segundo punto propone prohibir el financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios por parte del Banco Central. Además, establece límites a la compra de títulos públicos en el mercado primario. La finalidad es impedir que la autoridad monetaria adquiera directamente deuda estatal y que esa operación se convierta en una vía indirecta de emisión monetaria. Milei cuestionó: "El señoreaje no es ni más ni menos que una falsificación de dinero". Dificultar la remoción del presidente y del directorio, ni más ni menos que blindar a Santiago Bausili . El Ejecutivo conservaría el mecanismo de designación del presidente y de los integrantes del directorio, pero la remoción de esas autoridades requeriría el respaldo de dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. En la práctica, la medida elevaría el nivel de acuerdo político necesario para desplazar al titular del BCRA o a los miembros de su directorio. El modelo mencionado por el Gobierno es el de Perú, donde el Banco Central mantiene una conducción estable pese a los cambios frecuentes en la Presidencia y a la inestabilidad política. Restringir el pago de dividendos y crear una reserva técnica . El proyecto establece que los resultados por tenencia asociados con variaciones en el precio de los activos deberán destinarse a una reserva técnica no distribuible. De esta forma, esos recursos no podrían girarse automáticamente al Tesoro. El objetivo es evitar que los resultados contables o las variaciones en el valor de los activos del Banco Central se conviertan en una fuente habitual de financiamiento para nuevos gastos estatales. Eliminar cambios de 2012 y poner fin a las letras intransferibles . El Gobierno de Milei considera que esas modificaciones ampliaron las facultades del Banco Central y flexibilizaron su relación con el Tesoro. Por eso, busca recuperar una normativa más restrictiva, inspirada en el texto de 1992. Milei también adelantó que se pondrá fin a las letras intransferibles, instrumentos que el Tesoro entregó al Banco Central a cambio de reservas y que no pueden negociarse libremente en el mercado, clasificándolas como una "estafa".

Santiago Bausili, actual presidente del BCRA

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA ya ingresó a la Cámara de Diputados, donde comenzará el análisis en comisiones. La intención del oficialismo es avanzar con el tratamiento durante el segundo semestre, aunque la aprobación dependerá de la capacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos.