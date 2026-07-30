Nicole Neumann estalló en un vivo contra quienes aseguraron que se hizo un retoque estético: "Problema mío"

Nicole Neumann dejó una larga crítica en sus redes sociales luego de que algunos seguidores de ella sugirieron que se había hecho un retoque estético en su rostro, luego de volver de unas vacaciones familiares que pasó con su pareja Manu Urcera y su hijo Cruz. La modelo negó la posibilidad y argumentó que su imagen aparece todos los días en streaming y no le hubieran dado los tiempos para la recuperación correspondiente.

La ex de Fabián Cubero "apareció" en un vivo en el que cuestionó a "unos muy poquitos comentarios de haters en redes", que le daban "gracia", pero que a su vez, evidentemente, despertaron otras sensaciones en ella. "Cuando es poner algo malo por poner, que es muy difícil de chequear, que no es lo que están poniendo, lo hacés porque tenés ganas de ser malo. Fin. No porque solo realmente percibiste. Que de última, también, ¿por qué ponerlo? Porque por ahí al otro le molesta, ¿no?", cuestionó.

La modelo protestó por quienes le comentaron en su anterior publicación la frase "ay, carita nueva" y reveló por qué eso sería imposible y, a su vez, muy fácil de chequear. "Volví el fin de semana y, seguido de eso, el lunes retomé el streaming. O sea, ¿en qué momento me hice una carita nueva según esa gente? Imposible. O tengo una recuperación en la que hago magia. Tengo una varita mágica y aparezco al otro día divina", ironizó.

"En el streaming no hay filtros, no hay nada. Pueden ver que sigo teniendo la misma cara que siempre. Simplemente estoy bronceada, porque vengo de vacaciones. Me habré hecho algo de maquillaje distinto. Por ejemplo ayer estaba con un delineado marrón imperceptible, que no me lo suelo hacer. Obviamente te da otra sensación de foxy eyes o no sé. A veces hay labiales o según cómo te delinees la boca que parece que tuvieras relleno o más boca", explicó Neumann desde su vehículo.

Nicole Neumann y su hijo Cruz en las últimas vacaciones familiares.

La indignación por los comentarios ante una información que, según ella, "es muy fácil de chequear" fue uno de los ejes de su descargo, aunque por otro lado aprovechó para dedicarle algunas palabras a los comentarios que marcó como haters, en relación al negado "retoque estético" que le cuestionaron en comentarios. "Sean felices, vean con menos mala intención al de al lado, dejen de buscar algo negativo. Empiecen a buscar cosas positivas así les vuelven cosas positivas a su vida. Búsquense algo interesante que hacer, algo que los divierta, que les haga bien", reprochó.

Al mismo tiempo, la modelo no le cerró la puerta a una posible intervención estética en otro momento de su vida. "Sigo con esta cara y seguiré con esta cara. Y si me dan ganas el día de mañana de hacerme una cara nueva, que no creo, problema mío también. Tema mío, ganas mías. Mi vida", señaló. "Así que dedíquense por ahí a tomar lo bueno que uno tiene para transmitir, o no, o sigan a otros, miren a otros y seamos felices", concluyó Neumann.