Muriel Lanfranco y lo que dejó la pandemia: la manager de Javier Calamaro lanzó su tercer disco

"Ahora que estás ausente mi canto en la noche te lleva", dice la primera línea de La Nochera, aquella zamba de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza que popularizaron, entre otros, Los Chalchaleros. Es una cita que bien podría graficar cómo a Muriel Lanfranco la ausencia que significó la pandemia la impulsó a grabar Canciones pensadas en el sofá, su tercer disco, que se inspiró en la falta de escenarios por el aislamiento y que apuntó a hacer temas bajo la máxima de "si mañana se termina el mundo o me tengo que morir no quiero que me quede nada pendiente".

Al mismo tiempo, la ex conductora de Fiestas Argentinas durante una década y mánager de Javier Calamaro, entre otras grandes figuras, ya se alejó hace muchos años del folklore argentino. Nunca se peleó con el género, pero sí decidió, a las puertas de grabar un disco de zambas y tras haber brillado en Cosquín y Jesús María, que esa no era su esencia. En esta dinámica fue que en 2017 sacó Nítido y un año después Pies Afuera, en donde pudo desenvolverse con soltura en su nuevo perfil de pop y rock.

Si bien el nuevo lanzamiento va en el mismo sentido, los años de Covid-19 y la inevitable pulsión de muerte que abordó a toda la sociedad, la llevó a dedicarle una canción al sauce de su casa familiar, el cual tuvo que ser talado en su Córdoba natal, mientras ella lo despedía en lo espiritual y a la distancia, tras 16 años de vivir en Buenos Aires. Ese sentimiento también se oye en Estaciones, el homenaje a la artista fallecida en 2020 Rosario Bléfari, a quien Muriel considera "una figura imprescindible de la escena alternativa argentina".

¿Cómo se dio Canciones pensadas en el sofá?

- Resume un poco la etapa personal y musical en la que estoy ahora. Yo canto y soy productora desde hace mucho tiempo. Diría que mucho antes de trabajar en medios. Yo empecé a cantar folklore, hice todo un circuito por festivales desde la Córdoba de donde vengo, hasta que después de mucho tiempo de transitar el folklore dije "no quiero hacer más esta música". No porque no me gustara, sino porque no me identificaba en ese momento.

Ahí empecé a buscar otro rumbo musical. En ese plan grabé Nítido, un segundo disco que se llamó Pies afuera, y ahora este tercer material, que empezamos a trabajar en pandemia. Su nombre es un poco referenciando lo que nos pasaba a todos, en un contexto completamente hostil e impredecible también para la humanidad. Sin saber hacia dónde íbamos a ir, y más para la industria, que fundamentalmente vive de la aglomeración de gente y eso era realmente imposible.

No obstante a todo eso, seguimos creando con mi banda cada uno desde su casa, en su propio estudio, haciendo música a la distancia, retomando canciones que estaban en el tintero, con este concepto de si mañana se termina el mundo o me tengo que morir no quiero que me quede nada pendiente. Entonces canté las canciones que tenía ganas de cantar, escribí las canciones que quería escribir, a sentimientos de lo más íntimos y mundanos. Por ejemplo, hay una que se la dediqué a un sauce de mi casa, la de mis viejos en Córdoba, que mi mamá me mandó una foto que lo tenían que talar porque ya ocupaba mucho espacio, y me provocó muchísima tristeza, porque había sido lo primero que tuvo ese hogar.

En todo este tiempo ha sido ese proceso de decir seguimos creando, que la energía y la buena vibra y la música y las ganas de hacer sigan naciendo desde uno, por eso el color y la mixtura de sonoridades y universos musicales que se conjugan en este disco. Un poco eso se ve reflejado, no solo en la sonoridad y cada una de las canciones, sino hasta en la portada,

Hay un hilo conductor entre la crisis que significó la pandemia y la crisis tuya respecto a no cantar más folklore.

- Fue fuertísimo y un desafío tremendo en su momento. Porque yo llegué a cantar en los grandes festivales: Cosquín, Jesús María, y a punto de entrar a grabar un disco de folklore, súper tradicional de zambas, dije "no es lo mío". Amo la música folclórica, pero no me sentía identificada. Porque yo escribía algunas letras y escuchaba música y tenía como otras referencias musicales que no iban tanto por la música popular argentina. En folklore cantaba mucho de Gustavo "Cuchi" Leguizamón, Manuel Castilla, Armando Tejada Gómez. Me dieron premios, una mención especial en Jesús María. Entonces para mí se presentaba un desafío hacia lo desconocido de "no sé bien hacia dónde quiero ir, pero no estoy identificada por esto que estoy haciendo ahora".

Y me pasó después de haberme presentado en el Festival de Jesús María y decir: "Amo ir a los festivales a cantar y demás, pero no quiero cantar más esto". Porque con todo el respeto que me merecen los autores del cancionero popular argentino, me vi cantando la Chacarera del patio, marcando las erres, porque tenía que cantar con la tierra adentro, y no era yo, porque tampoco podía darme el gusto, yendo a un festival y siendo un artista emergente, de poder cantar las canciones que realmente me gustaban, con algún vuelo más complicado más complejo en lo musical. Entonces dije "basta, paremos y empecemos a sincerar el camino musical". Y bueno, eso hago ahora con cada disco que saco. Trato de ser yo, de reflejar lo que quiero decir y lo que soy musicalmente.

Parece como un parto toda esta energía de aguantarse de subir a los escenarios en la pandemia, para después sacar Canciones pensadas en el sofá.

- Totalmente porque aparte estuvo la angustia total de no poder saber cuándo íbamos a volver a cantar, a pisar un escenario, cuándo nos íbamos a poder juntar de vuelta. Eso era muy angustiante. Todos los días era un desafío, ver qué inventamos para pasarla bien y tratar de seguir en contacto con colegas, amigos. Todos hicimos shows por Instagram y streaming que salieron algunos muy buenos y otros muy desastrosos. Fue todo un desafío que nos llevó a decir "por Dios que termine esta película de ciencia ficción".

Porque para la música, para el músico y el cantante, no hay mejor cosa que la adrenalina del vivo, el reconocimiento del aplauso, mirar a los ojos a la gente cuando una canta. Eso no te lo da ningún streaming, por más bueno que sea, por mejor calidad de conexión que tengas. Eso no se suple con absolutamente nada. El amor de pisar un escenario, que es un lugar sagrado.

También sos manager. ¿Qué te dijo Javier Calamaro sobre tu nuevo lanzamiento?

- Somos muy amigos, hace bastante tiempo que trabajamos juntos. Lo admiro profundamente desde lo musical, y lo respeto porque es un crack cómo compone. A mí me da mucha vergüenza en lo personal. porque no quiero por ahí mezclar las cosas, pero él sabe y le he hecho escuchar, y alguna que otra vez abrí algún show de él. Me hace cantar de vez en cuando en alguna gira. Pero es como que yo, por el respeto a mi rol en ese momento que tengo que estar cuidándolo a él, a todo el staff, trato de ocupar el lugar que debo ocupar en ese momento.

En lo musical, cuando le hago escuchar canciones, o cuando me ha escuchado en vivo, me da mucha vergüenza. La otra vez estábamos en un show en Mar del Plata explotado de gente y les dijo: "no saben lo lindo que canta Muriel, canta mejor que yo". No podía más de la emoción y me dio mucha cosita. La verdad es que es muy generoso conmigo y también es muy crítico. Sé que le gusta lo que hago, y lo mismo el resto de la staff, que son tremendos músicos. Lo escuchan y me dan sus devoluciones. Qué sé yo, me llena de orgullo poder trabajar con ellos y cuando termina toda la gira y podemos hablar e intercambiar data musical, es muy honorable su devolución muy buena.

¿Cómo venís sintiendo los enfrentamientos de Javier Milei hacia la cultura?

- Me parecen horribles. Creo que si la necesidad imperiosa era enfriar la economía se puede entender como ciudadano que había que ordenar económicamente todo. Ahora, ya los embates contra la cultura, contra un montón de aspectos, los considero absolutamente innecesarios. Lo que pasó hace poco con Lali a mí me pareció horroroso y me solidaricé con ella en las redes, porque me parece que es un ataque contra toda la industria de la cultura, que genera muchísimos puestos de trabajo, que genera mucho trabajo genuino y de manera autárquica.

Esto de demonizar a que un estado municipal, o un privado, gaste lo de un cachet del artista, y poner en evidencia eso y que a la gente se lo haga quedar como que eso está mal, que pasa a ser un demonio un artista exitoso que tiene un cachet importante, considero que está pésimo. Es de muy mal gusto y me parece que carga de violencia algo de manera innecesaria. Espero que revean eso. Yo al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, lo respeto muchísimo como referente de la cultura, y es un tipo serio en la producción teatral. Espero que él, junto al resto del gabinete, lo hagan entrar en razón para que desde su investidura, guíe la cultura como tiene que ser, porque tiene que estar en su agenda. Un país sin educación, sin cultura, sin fomento a todo, es un país que no tiene mucho futuro. Y es el futuro que él, entiendo yo, está buscando mejorar para los argentinos. Así que espero que revea su actitud.

¿Cuándo te pueden escuchar en vivo?

- Toco el 21 de abril en Lucille en Palermo (Gorriti 5520). Es domingo. Vamos a estar dede las 21 y voy a presentar en vivo, con mi banda y músicos invitados, como Anita Naón, con quien vamos a hacer un homenaje juntas a Rosario Bléfari. La noche la abre Gina, que es una artista nueva que va a mostrar su música también. Va a ser una noche de música hecha por mujeres. Nos juntamos, nos ayudamos mutuamente y seguimos haciendo música. En lo personal quiero mostrar esto, las canciones que vengo trabajando hace un montón con mi banda. Espero que todos nos acompañen.