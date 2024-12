Nacho Elizalde sobre su pase a Olga y la charla con Nico Occhiato: "Sintió decepción"

La "guerra de plataformas" entre Luzu TV y Olga sigue sumando capítulos, y uno de los protagonistas del conflicto, Nacho Elizalde, finalmente decidió hablar. Tras su abrupta salida del exitoso programa Nadie Dice Nada y su incorporación al canal liderado por Migue Granados, el influencer aclaró los motivos detrás de su decisión y reveló detalles sobre las conversaciones que marcaron su salida del canal creado por Nico Occhiato. "Esta oportunidad me parece increíble. Que me hayan propuesto conducir un programa en vivo con Paula Chaves, que me hayan dado la posibilidad de armar el equipo... Para mí, es un sueño hecho realidad", afirmó.

En diálogo con Socios Del Espectáculo, explicó que su decisión no estuvo motivada por cuestiones económicas, sino por una búsqueda de crecimiento personal y profesional, más allá que quedó a la vista que hará casi el mismo formato en el canal rival de Luzu TV. "Mi decisión de irme a Olga no es económica. Por suerte, no paro de trabajar: tengo una marca de ropa, una fiesta, mil cosas. Esto es una apuesta por seguir creciendo. Conducir un programa diario para mí es una oportunidad increíble. Mi decisión no fue económica, la verdad, por suerte los que me conocen saben que no paro de laburar", enfatizó.

Nacho también abordó cómo fue la conversación con Nico Occhiato al comunicarle su salida. "No fue una charla fácil. Obviamente, creo que en algún punto sintió decepción. Es como en una relación: algo se rompe, pero el tiempo lo curará", reflexionó. Al ser consultado sobre cómo lo tomó el líder de Luzu TV, expresó: "Y bueno, no fue una conversación muy linda. No sé si se enojó. Supongo que en algún punto sintió decepción. ¿Si seguimos siendo amigos? Sí, o sea, tenemos muy buena onda. ¿Si se quebró algo ahí? Supongo que sí. Como todo. Obviamente que algo se rompe, pero después el tiempo supongo que lo curará".

Pese a las tensiones, Nacho afirmó que mantiene buena onda con Nico: "Tenemos una gran relación. Esto es trabajo, y a veces las decisiones son difíciles". Sobre las especulaciones acerca de su partida, aclaró que su desvinculación de Luzu no estuvo relacionada con ningún conflicto directo con Occhiato. "Cuando dejé Luzu, nadie mencionó a Olga. La propuesta de Migue llegó después de que yo empezara con Susana. Esto no es una guerra; simplemente es un cambio". Además, aclaró que en el streaming de Nico se pagan muy buenos sueldos: "Yo te aseguro que el sueldo más bajo que se paga en Luzu es un sueldo muy alto".

Nacho Elizalde

El contexto general está marcado por una suerte de "guerra fría" entre ambas plataformas. Luzu TV vio la salida de varias de sus figuras clave, incluidas Martí Benza y el equipo completo de Tarde de Tertulia. Por su parte, Migue Granados defendió a Olga y sus prácticas de contratación, negando acusaciones de "robo de talentos" y destacando que todos los movimientos se realizan en busca de mejores condiciones laborales. "Esto no es robar, se llama trabajo. Si te ofrecen mejores condiciones, es lógico aceptar. Al final del día, todos buscamos crecer", declaró Granados y aseguró que apuesta por producciones de mayor calidad.