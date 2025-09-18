Nancy Pazos destapó una verdad oculta sobre Diego Santilli: "Estaba en el casamiento"

En una confesión digna de un culebrón de telenovela, la periodista Nancy Pazos dejó a todos boquiabiertos al confesar que el actual diputado nacional del PRO, Diego Santilli, fue su amante... ¡y que incluso asistió a su casamiento!

Sí, así como lo leen: el político estuvo presente en el día en que Nancy dijo "sí, acepto" a Fernando González, mientras mantenía una relación clandestina con ella. La confesión salió a la luz en una entrevista con Darian "Rulo" Schijman para Infobae, donde Pazos no se guardó nada.

Nancy Pazos y Diego Santilli

Ante la pregunta directa de Rulo: "Cuando te casaste, ¿ya eras amante de Santilli?", la respuesta de Nancy fue tan contundente como inesperada: " Sí, y él estaba en el casamiento ", contestó ella sin ningún tipo de pudor.

Pero eso no es todo. Nancy también reveló detalles jugosos sobre su matrimonio con González: " Él también tenía sus amantes ", soltó sin titubeos, dejando claro que la fidelidad no era precisamente el fuerte de esa relación.

Según contó, trabajaban juntos en un programa de televisión llamado Ruleta Rusa, y aunque admiraba cómo escribía su entonces esposo, el sexo "claramente no era lo que funcionaba en mi casa". Así que, sin pelos en la lengua, admitió: "Lo buscaba en otros lados. No era tampoco el único amante que tenía".

Con su característico desparpajo, Pazos aseguró: "Yo cuento y no tengo pudor en contar", y por si esto no fuera suficiente para encender las redes sociales, también confesó que no quería ponerse en pareja con Santilli: " Yo quería que mi vida fuera por otro lado ", afirmó. Sin embargo, la vida tuvo otros planes y juntos tuvieron tres hijos, aunque nunca llegaron al altar.

Nancy Pazos y Diego Santilli

Hoy, separados y con caminos políticos opuestos, Nancy Pazos no duda en criticar duramente a su expareja por su acercamiento al gobierno de Javier Milei. Incluso, dio un paso al frente al integrar la lista de candidatos a diputados para la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre.