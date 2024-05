Natee, la participante de Cuestión de Peso que vende contenido erótico: "Arranqué cobrando 80 dólares por día"

El regreso de Cuestión de Peso a la pantalla de canal Trece no hizo más que desatar un gran revuelo en las redes sociales. Si bien hay internautas que apoyaron el retorno del reality dedicado a mejorar la calidad de vida de personas con sobrepeso, otros cuestionaron y siguen criticando la ridiculización y la mala exposición que se les da a los participantes del ciclo. Esto no implica que aquellos que consumen el programa conducido por Mario Massaccesi no tengan ya elegidos a sus concursantes favoritos; y entre ellos se destaca la figura de Gabriela Natali Atamian, alias Natee, la joven de 33 años, oriunda de Flores y que vende contenido erótico.

Natee, la bailarina hot de Cuestión de Peso

En su presentación, Gabriela pidió que le dijeran "Natee" y aseguró: "Quiero bajar de peso porque quiero volver a bailar. Actualmente trabajo de vender contenido hot. Tengo una página en la que los clientes pagan por lo que quieren consumir. Vivo con mis papás y mi hermana. Ella es pastora. Son religiosos y van a la iglesia desde que tengo memoria, así que no saben de esto. Se están enterando ahora. Lo van a tener que aceptar, sino que me echen".

Según había explicado, su familia sabía que estaba "en un show erótico", pero desconocían el hecho de que vendía material subido de tono: "Sabían que bailo en lencería, pero hasta ahí. No saben si pasa más o no. Y después de las fotos, les digo que soy modelo, pero no les dije que soy modelo hot. Hago desnudo total". Con su historia instalada en la retina de los televidentes, Natee decidió darle una entrevista a Socios del Espectáculo, donde dio detalles del repudio que recibió de su familia.

De acuerdo con sus propias palabras, en su casa tomaron la noticia de su "negocio" personal "como algo muy malo" y "muy pecaminoso". "Se acaban de enterar. Ellos son evangélicos tipo, pero así re ortodoxos. Para ellos es nuevo y encima que se entere toda la gente de la iglesia. Ojo que hay muchos de la iglesia que me compraron contenido, y que me compran siempre. 'Y después van y lloran ¡Ay, qué hice!' Encima van y le dicen a mi familia ¿Qué hice mal para que ella sea así?", se quejó.

Y continuó: "Mi hermana es pastora. Mi otra hermana está con un hijo de pastores y mis papás están metidos en la congregación de pies a cabeza. En mi casa lo toman como algo muy malo, muy pecaminoso. Se acaban de enterar. Ellos son evangélicos tipo, pero así re ortodoxos". De acuerdo con Natee, al enterarse su familia la terminó echando de la casa, pero destacó que regresó a escondidas para cuidar a su gata sin que lo detectaran.

Sobre la venta de material erótico, contó que arrancó durante la pandemia del coronavirus, gracias a una amiga. "En pandemia una amiga hacía videollamadas y cobrábamos en dólares, pero era todo afuera acá, en Argentina nada. Cobraba 80 dólares por día. Eso fue al principio, después fueron más dólares. O sea, eso era lo que hacía antes, cuando laburaba cuatro días. Pero una vez me pasó que se metió alguien que era de acá, y me dice 'Hola, Natee, ¿cómo estás?' y yo estaba en bolas", dijo.

Y añadió: "Eran unos chats en vivo porque estaba facturando cada pedido... Después ya dejé de vender videos en vivo empecé a vender fotos que hay en fotos y videos grabados que hacía más guita porque no tenía que estar ahí haciendo caso a lo que otro me pedía, Yo no tengo vergüenza de mostrar mi cuerpo pero obviamente siempre cuando está más flaco es más cómodo. Yo no tengo vergüenza de mostrar mi cuerpo. Aparte es más saludable".

Al hablar de este "emprendimiento", la joven de 33 años se justificó y advirtió que consigue "canje" de toda la lencería y los arneses que usa en los videos. "Pero claro me los hacen a medida", destacó antes de hablar de su participación en Cuestión de Peso y revelar que sufre un fuerte dolor en el brazo. "Me costó un montón porque me tuve que levantar re temprano, pero bueno, ya pasamos por los médicos, los psicólogos, la nutricionista, todo junto", destacó.

Y cerró: "Y ahora en ratito tengo que ver a Verón porque me re duele el brazo. No sé, no sé si dormí, o sea, supuestamente no, porque no me vi dormir, pero bueno, si estaba dormida quizá me dormí sobre el brazo y no me di cuenta. Yo duermo con mi gatita, a veces se ocupa todo el lugar en la cama y yo a veces me pongo de costado y por ahí puede ser que haya pasado algo así".