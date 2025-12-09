Piden recusar al fiscal Taiano por falta de objetividad en el caso $Libra: ¿Beneficia a los Milei?

El fiscal federal Eduardo Taiano fue recusado por su presunta falta de objetividad en el manejo del escandaloso caso $Libra. El caso de la criptoestafa más grande de Latinoamérica, involucra al presidente Javier Milei, al empresario estadounidense Hayden Davis y a otros actores clave en una trama que ha dejado a miles de inversores al borde de la ruina financiera.

La recusación fue presentada por Martín Romeo, uno de los querellantes principales que busca esclarecer la verdad detrás de este monumental fraude. Según el escrito presentado ante los tribunales de Comodoro Py, Romeo sostiene que Taiano actúa con la imparcialidad requerida en su rol de acusador público, y que sus decisiones podrían estar orientadas a proteger al gobierno de Milei.

Eduardo Taiano

El documento de recusación, elaborado junto con el abogado Nicolás Oszust, detalla una serie de acciones (y omisiones) que, evidencian una clara falta de compromiso con la búsqueda de la verdad. Entre los puntos más graves se destacan:

Demoras injustificadas en medidas clave . El fiscal habría ignorado durante semanas pedidos fundamentales como allanamientos en domicilios vinculados a los principales sospechosos y solicitudes a exchanges para rastrear billeteras virtuales.

. El fiscal habría ignorado durante semanas pedidos fundamentales vinculados a los principales sospechosos y solicitudes a exchanges para rastrear billeteras virtuales. Negativa a detener a lobistas clave . A pesar de contar con elementos suficientes para sustentar un "motivo de sospecha", Taiano rechazó la detención de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli , lobistas argentinos vinculados al esquema. Tampoco se pronunció sobre llamados a indagatoria para los imputados principales.

. A pesar de contar con elementos suficientes para sustentar un "motivo de sospecha", Taiano rechazó la detención de y , lobistas argentinos vinculados al esquema. Tampoco se pronunció sobre llamados a indagatoria para los imputados principales. Contradicciones procesales . En un giro inexplicable, el fiscal primero sostuvo que el caso $Libra estaba estrechamente vinculado a otra causa judicial, pero luego negó esta conexión para rechazar una solicitud clave de la querella.

. En un giro inexplicable, el fiscal primero sostuvo que el caso $Libra estaba estrechamente vinculado a otra causa judicial, pero luego negó esta conexión para rechazar una solicitud clave de la querella. Silencio ante pedidos de testigos . La inacción frente a reiteradas solicitudes para citar a testigos propuestos por la querella es otro punto que refuerza las sospechas sobre su proceder.

Javier y Karina Milei

Cabe recordar que estas irregularidades fueron marcadas por legisladores que integran la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados -a cargo de Maximiliano Ferraro- donde señalaron restricciones indebidas al acceso a evidencias, demoras injustificadas en la entrega de documentación y decisiones que obstaculizan el avance de la investigación.

Ahora, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi será quien decida si Taiano debe ser apartado del caso, una decisión que podría marcar un antes y un después en el proceso judicial. De confirmarse su recusación, se abriría la puerta a la designación de un nuevo fiscal que retome la pesquisa con mayor celeridad y transparencia. Sin embargo, si el juez decide mantenerlo en su cargo, la querella ya ha adelantado su intención de apelar ante la Cámara Federal.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

Lo cierto es que no es la primera vez que Eduardo Taiano enfrenta cuestionamientos por su desempeño. Durante el escándalo reciente relacionado con coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las autoridades judiciales actuaron con rapidez, ordenando allanamientos y secuestros de dispositivos electrónicos, lo que contrasta notablemente con inacción en el caso $Libra.