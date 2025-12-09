L-Gante vive su peor momento: la traición que apagó el sueño de Jamaica, su hija

Desde su separación con Wanda Nara, L-Gante trató de mantener un bajo perfil enfocado en su trabajo, sin embargo en las últimas horas reapareció en la escena mediática con un fuerte mensaje en contra de su propio entorno.

El cantante de cumbia se expresó a través una publicación de Facebook que luego eliminó. Si bien borró su propio mensaje, estuvo el suficiente tiempo para que algunos usuarios saquen captura y lo difundan en otras redes sociales.

L-Gante volvió a estar en boca de todos luego de su último posteo en redes

"He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor... que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuántos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes ", comenzó L-Gante.

Las palabras del artista indicaron que llegó a un momento de gran frustración y decepción: "A mí me enseñaron que la plata va y viene. Y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan. Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar", relató. La publicación resonó con el recorrido del representante de cumbia 420, que forjó su carrera desde abajo, y aceptó los golpes con cierta filosofía pero señalando la responsabilidad de quienes, según denuncia, lo defraudaron.

El mensaje que L-Gante publicó en Facebook y borró a los minutos

Según du denuncia, hay quienes le prometieron una casa para vivir con su hija, Jamaica, pero nunca llegó: "Pero algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando", confesó y agregó: " Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices ".

Este mensaje se sumó a la disputa que L-Gante protagoniza hace meses con su ex representante, Maxi El Brother. Además, cabe señalar que el joven confió en Nicolás Payarola como su abogado, quien actualmente está preso por estafa.