Nicolás Payarola, complicado: nuevo audio expone sus maniobras y deja bien parada a Wanda Nara

En las últimas horas, el nombre de Nicolás Payarola quedó envuelto en nuevas políticas. No solo por nudos audios que funcionan como prueba para saber cómo operaba, sino que además un nuevo campeón del mundo se sumaría a denunciarlo por estafa.

Todo comenzó con la denuncia de Gonzalo Montiel y la lista sigue. El letrado tenía un macabro mecanismo de negocio y utilizaba nombres de famosos (sin su consentimiento) para atrapar managers y sacarle millones de dólares: Pepe Ochoa, Lussich, Pallares, Mariano De la Canal, Sasha Ferro y Estefi Berardi son algunos de los involucrados.

Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, vinculado en la causa de Payarola

Según trascendió, un reconocido futbolista de la seleccionada argentina se comunicó con Montiel: "Comentaron que en las últimas horas se comunicó con él otro campeón del mundo. Jugador exquisito, defensor talentoso, multicampeón. Y le dijo ' sabés que parece que a mí también me cag* '", contaron en Desayuno Americano.

En el programa de Pamela David difundieron un audio de uno de los managers estafados por Payarola: "Fui al Chateu y me recibió Martín Migueles que a mí me trató bárbaro... acá veo que lo están matando por todos lados a Martín y a Wanda Nara y ellos la verdad que también fueron víctimas", comenzó.

El hombre denunció que perdió mucho dinero e incluso un auto por los negocios vinculados a Payarola, donde involuntariamente quedó pegada Wanda Nara: "Yo hablé lo que tenía que hablar con Martín, me escuchó y llegamos a un acuerdo que en la semana íbamos a seguir hablando ".

De este modo, el caso de Nicolás Payarola suma nuevas víctimas y mancha el nombre de Wanda Nara. Cabe recordar que en los últimos días, la Bad Bitch fue citada a declarar como testigo y dijo que su abogado muchas veces le hacía firmar cosas que ella realmente desconocía lo que contenía.