"Me opongo": Wanda Nara puso el grito en el cielo y se negó a permitir que la Justicia acceda a su celular

Wanda Nara protestó contra la Justicia por el pedido que hizo la abogada Dra. Carla Junqueira para que accedan al celular de la conductora de Master Chef y de su letrada Ana Rosenfeld por la causa de la supuesta deuda de honorarios que la persigue. La ex de Mauro Icardi elevó una oposición formal al pedido de su demandante y rechazó la solicitud por falta de motivos.

"Me opongo. El motivo de mi oposición es que esta persona que solicita el acceso resulta ser ajena a dicho proceso, y quien suscribe desconoce la personería y los motivos que invoca para querer acceder a un expediente del fuero de familia reservado", es lo primero que asegura el escrito que presentó Nara. "No quiero dejar de insistir en que resulta indeterminado el objeto de valoración siendo que, por el tipo de expediente que ella solicita tener acceso, se han discutido un sinfín de cuestiones que hacen a la familia Nara-Icardi y fundamentalmente a los menores", agregó después.

El pedido de Wanda Nara a la Justicia para evitar que accedan a su celular.

"Lo que me pregunto es: ¿qué busca esta persona? ¿Hay alguna circunstancia determinada para verificar en el expediente? Sinceramente no lo sé y no se me ha dado motivo", señaló Nara después en el escrito judicial de rechazo. "¿Qué es lo que están buscando? Porque solamente veo una pretendida invasión no sólo a mi intimidad sino también a la del núcleo familiar, que incluye a los menores", precisó después.

En otro fragmento del pedido judicial de Nara define que su oposición es porque es imprecisa la demanda de Junqueira. "Tal y como ya he referido desconozco los motivos que originaron el pedido de la actora, desde ya esta nunca me ha patrocinado, por lo que me resulta cuanto menos difícil comprender que exista un escrito firmado por ella en las actuaciones de mis expedientes en el fuero de familia", definió.

El pedido de Wanda Nara a la Justicia para evitar que accedan a su celular.

Quien se refirió a este escándalo en camino fue Marina Calabró al aire de América TV. Allí aseguró que Junqueira presentó "un montón de documentación ya designando peritos para abrir el teléfono de Rosenfeld y Wanda, por la causa de la deuda de honorarios". Allí la periodista también se refirió a que Nara negó todo y que su abogada "posteó que son todas infamias, que no ocurrirá, que no hay ninguna chance", aunque hay que esperar a ver "qué define la Justicia".

Lo cierto es que tanto para Rosenfeld como para la mediática conductora, la exposición de lo que aparece en sus teléfonos sería gravísimo en relación a la Justicia. Para la abogada por la cantidad de información privada que tiene y para Nara por el divorcio y el conflicto de tenencia de sus hijas que mantiene con Mauro Icardi.