Un deuda millonaria y los secretos que esconde el suicidio de un joven soldado en la Quinta de Olivos

Un joven soldado del Ejército Argentino fue encontrado sin vida este martes por la mañana en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. La víctima, identificada como R.A.G., tenía 21 años y era oriundo de la provincia de Misiones. Según las primeras investigaciones, la muerte habría sido producto de un disparo autoinfligido con un fusil FAL, arma reglamentaria en su función.

El caso, que está siendo investigado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, genera una gran movilización en el ámbito judicial y policial: ya se movilizó la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) que se hizo presente en el lugar y, tras las primeras pericias, la hipótesis principal apunta a un suicidio. Junto al cuerpo se encontró una carta manuscrita que el joven habría dejado antes de quitarse la vida, dirigida tanto a sus familiares como a sus compañeros de armas.

Un soldado fue hallado sin signos vitales en la Quinta de Olivos

Según trascendió, en el escrito R.A.G. mencionaba problemas económicos graves, incluyendo una deuda que superaba los dos millones de pesos con diversas entidades financieras . Estas dificultades habrían sido un factor determinante en su trágica decisión. El soldado estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y su salario era administrado por la Contaduría General del Ejército.

El hallazgo del cuerpo activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones dentro de la residencia presidencial. Personal de la Casa Militar, responsable de la custodia interna del predio, trabajó en conjunto con las autoridades policiales para preservar la escena y recolectar pruebas que permitan esclarecer los hechos.

El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se le practicará la autopsia correspondiente para confirmar las causas del fallecimiento y determinar si hubo intervención de terceros. Hasta el momento, no se encontraron indicios que apunten a otra hipótesis distinta al suicidio.

El hecho ocurrió mientras Javier Milei se encontraba en actividades oficiales en la Casa Rosada, donde tenía programada una reunión con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Desde Presidencia no se emitieron declaraciones oficiales sobre lo sucedido, aunque fuentes cercanas confirmaron que el mandatario fue informado inmediatamente del incidente aunque su agenda no se modificó en ningún momento.

La muerte de R.A.G. deja muchas preguntas abiertas sobre las condiciones personales y laborales que enfrentan los efectivos asignados a tareas de seguridad en lugares estratégicos como la Quinta de Olivos. Mientras tanto, las investigaciones continúan bajo estricta reserva para llevar novedades a los familiares y compañeros del joven soldado.