Esta fue la decisión tomaron con Nicole Verón, la oficial hot, a un mes de que se filtren sus videos eróticos

En un giro inesperado y polémico, Nicole Verón, la oficial de la Policía de la Ciudad que se convirtió en el centro de atención mediática por sus publicaciones de contenido erótico en redes sociales, fue oficialmente exonerada de la fuerza porteña.

La decisión fue comunicada a través de un informe interno que no dejó lugar a dudas sobre los motivos: "Porque la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial ".

Nicole Gabriela Verón

El caso de Verón comenzó hace cinco semanas atrás, cuando se viralizaron imágenes y videos en los que aparecía con el uniforme policial en situaciones explícitas y provocativas. En las publicaciones, difundidas mediante sus cuentas personales de TikTok e Instagram, la joven posaba sola o acompañada, generando una ola de críticas y cuestionamientos hacia su conducta y el impacto sobre la institución.

La reacción de la Policía de la Ciudad no tardó en llegar. Tras abrir un sumario interno, se decidió suspender a Verón mientras se investigaba el caso. Finalmente, en las últimas horas se resolvió su exoneración definitiva. En el informe oficial, sus superiores señalaron que su accionar "afecta notablemente el prestigio de la institución" y constituye un " uso indebido de las prendas y equipo policial asignado ".

Uno de los videos que Nicole subía a TikTok

Verón, quien llevaba tres años como oficial y al momento de su suspensión se encontraba con licencia médica, defendió sus acciones argumentando que lo hacía por necesidad económica: "Me sorprende la persecución de la fuerza, así como de la Justicia porteña, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno", expresó en su cuenta de Instagram, dejando entrever su indignación ante lo que considera una medida desproporcionada.

Además, en algunas nota periodísticas contó que, con el trabajo sexual, ganaba mucho más dinero que en la fuerza e incluso lelgó a exponer que se enontraba de licencia pro haber estado atravesando una situación de violencia de género.

Luego del escándalo, la situación tomó una nueva dimensión cuando un abogado particular presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para investigar si detrás del caso existen delitos más graves como trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo, aunque todavía no hay pruebas concluyentes sobre estas acusaciones.

Lo cierto es que ahora, la cuenta de Nicole Verón no existe como tal, aunque en TikTok todavía se pueden encontrar algunos videos de la ahora icónica ex policía de la Ciudad.