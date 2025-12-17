Mar del Plata: cuatro mujeres fallecieron tras un incendio en un geriátrico de barrio La Perla

La ciudad bonaerense de Mar del Plata amaneció con una tragedia: cuatro ancianas mayores murieron tras el incendio en el geriátrico "Sagrada Familia" del barrio de La Perla, asfixiadas por el humo que brotó del lugar de los hechos. Además hubo varias personas heridas y 15 policías fueron atendidos por haberse sobreexpuesto al humo del siniestro.

De las cuatro mujeres fallecidas, dos tenían 95 años y una 80. La restante, de 79, falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos, tras su traslado por parte del personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) y su rescate previo por los trabajadores bomberos que se encargaron de la tarea. El diario La Capital detalló los nombres de tres de las fallecidas como Teresa Caporaleti, Beatriz Méndez y María Vásquez.

Por el incendio, debieron evacuar a todos los residentes del geriátrico Sagrada Familia de Mar del Plata.

De acuerdo a lo que detalló el sitio de noticias local 0223, el incendio del geriátrico de Jujuy 1157 comenzó en la habitación 12 del primer piso, aunque se propagó con celeridad en pocos minutos por gran parte de los dos pisos y afectó a dos de las 27 habitaciones con las que cuenta el predio, del cual debieron evacuar a todos sus residentes.

De los efectivos policiales que fueron atendidos en el Hospital Privado de Comunidad por contar con síntomas de intoxicación presentados por el humo, sólo uno quedó internado, aunque ya informaron que se encuentra fuera de peligro. Los familiares de los residentes del lugar se acercaron para llevarse a sus familiares, aunque la gran mayoría fue redistribuida en otros tres geriátricos.

El operativo conjunto de las fuerzas de emergencia evitó que la tragedia del incendio del geriátrico Sagrada Familia de Mar del Plata sea aún mayor.

El operativo de rescate lo encabezaron los bomberos y policías locales, pero por la gravedad del hecho también se plegaron fuerzas de la Cruz Roja, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaría de Seguridad y el área de Desarrollo Social. Mientras tanto, se realizan las pericias para determinar el origen de la tragedia, en el marco de que la especulación es algún fumador desprevenido.

"Tratándose de adultos mayores, somos cautos y seguimos de cerca su evolución", reveló ante Radio Brisas el secretario de Seguridad del Municipio, Rodrigo Gonçalvez. "Fue una respuesta eficaz en una situación extrema", precisó en relación a la actuación de las fuerzas de emergencia sobre la tragedia ocurrida.