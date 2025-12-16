La Reini ventiló que Homero Pettinato tiene problemas de consumo y admitió: "Nunca supe cómo manejarlo"

La influencer Sofía Gonet, conocida como "La Reini", reapareció y sacudió las redes sociales con un descargo que no deja a nadie indiferente. Luego de semanas de tensión mediática por su conflictiva relación con Homero Pettinato, la participante de MasterChef Celebrity decidió hablar sin filtros sobre los violentos cruces que protagonizó con su ex pareja y los cuestionamientos que enfrentó tras los Martín Fierro de Streaming.

"Aparezco, después de haber sido cancelada por todo un país entero", arrancó La Reini en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Con un tono desafiante, hizo frente a las críticas que recibió tras filtrar chats privados con Pettinato y los incómodos momentos que protagonizó en el evento, como su tenso cruce con Diego Poggi.

Sofía Gonet en lo los Martín Fierro de Streaming

En su descargo, Gonet no esquivó la autocrítica ni los detalles más crudos de su relación: "Reconozco que me dejé llevar por la idea de un amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda , eso yo ya no lo quiero juzgar", confesó. Sin embargo, no dudó en señalar la toxicidad que marcó la relación: "Eso mismo era lo que desencadenaba un montón de actitudes que yo no sabía manejar, nunca supe cómo manejarla. Saqué el foco de mi vida para intentar ver cómo ayudar, pero la dinámica jamás iba a funcionar, por eso cada vez fue escalando más la toxicidad. Hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias".

Con una frialdad impactante, La Reini admitió: "Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero",dijo y en la misma línea agregó: "Nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles. Pero porque yo sentía que daba tanto y recibía destrato, desplantes, mentiras", dijo enumerando las veces que lo acompañó a eventos y él "desaparecía" o las veces que no le contestaba mensajes desde las 18 horas hasta el otro día.

En medio de sus declaraciones, la influencer también reveló que creía estar en una relación monogámica, pero luego "se enteró de cosas". Es ahí cuando dijo tal vez lo más preocupante: "Si quieren hablar de algo más grave, hablemos de ITS. mujeres héteros contagiadas por sus maridos, amantes, novios. Vos ni enterada, pensás que tenés un pacto monogámico y transparente y bueno, después te enterás de cosas. Pero bueno, después la mujer es la loca, el varón aparece llorando y es el buen hombre, es un poco lo mismo de siempre".

Sin embargo, La Reini también aprovechó para reflexionar sobre la violencia en las relaciones y lanzó un mensaje a sus seguidores dejando claro que el de ella con Pettinato es un "show de dos personas completamente privilegiadas". Ante esto, reflexionó: " No existen los clean looks, no existen las clean vidas... Todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen 'putas', 'hija de pu...'. Mientras la inquisición me prende fuego, el consejo que le doy a mis seguidores... es que descentralicen el amor y descentralicen a los hombres de sus vidas".

Sofía Gonet

En una confesión que dejó a todos boquiabiertos, admitió: "Todos somos violentos. Porque es verdad que yo fui violenta. Y también mi ex, y también los canales de stream, la televisión... Hay violencia por todos lados". Pese a lo crudo de sus palabras, aseguró: "El tema está cerrado de ambas partes, yo no voy a salir a contar más nada ".

El video de Sofi Gonet concluyó con una advertencia dirigida a los varones: "No quiero perder ni un minuto más de mi vida buscando el amor romántico. Así que, hombres aléjense, porque al parecer soy súper peligrosa", dijo La Reini sentada en el video en un primer plano y, al final del video, recomendó lecturas de Leonor Silvestri pero también se dio un tiempo para recordar los "verdaderos" casos de violencia de género, el conflicto del agua en Mendoza y hasta habló sobre el caso de los padres pedófilos en México que compartían fotos de sus hijas menores de edad por Telegram.