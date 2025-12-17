Caputo definió a José Luis Daza como "de clase mundial" y Kast lo pidió para su gobierno, pero aseguró que su llegada no depende de él

La victoria del liberal José Antonio Kast en Chile abrió un plot twist que impactó en la política argentina, cuando reconocieron charlas con el actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina, José Luis Daza, chileno de nacimiento, con el fin de llevárselo al nuevo gabinete que inicie su mandato el 11 de marzo. El presidente electo reconoció que lo quiere en su equipo y el funcionario solamente llegó a decir que estaba "muy emocionado" por el interés.

"Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida y este grupo es el más extraordinario con el que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, esto es un proyecto épico. Estoy muy emocionado", reconoció Daza en diálogo con el streaming oficialista Carajo, cuando le preguntaron acerca del interés chileno.

"¿Te vas a Chile?", preguntó el conductor Daniel "El Gordo Dan" Parisini. "Que lo lloren. Hubiesen ganado las elecciones antes", bromeó después. Presente en el estudio, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, también se refirió al tema. "Lo hemos hablado. Era una obviedad. Pero con José Luis nos une, además del trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos hace ya 30 años así que no hay secretos entre nosotros", aceptó.

"Siempre supe que,dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo. Como le dije a él: todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero también todos los chilenos quieren que vayas", reveló Caputo. "Yo sé que seguramente lo está evaluando. Pero para nosotros no es otra cosa que un reconocimiento a lo que todos sabemos, la calidad de profesional que José Luis es. Top class mundial así que si se queda un lujo, y si se va lo apoyaremos también", añadió enseguida.

También se refirió a la posibilidad el mismísimo Kast, quien reconoció su interés con una sola pregunta: "¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza?". "Hemos conversado y por eso señalaba que tenemos una amistad que se fue forjando a partir de la segunda vuelta de 2021. Cuando yo viaje a Estados Unidos y conocí JP Morgan, Goldman Sachs y en otras oportunidades que he ido también, él nos ha acompañado en todas esas ocasiones", reveló.

"Han sido muy públicas las reuniones con el Council of Americas, con distintas instituciones donde lo único que buscábamos era darle certezas a los grandes inversionistas que llegaban a Chile. Y quien nos abrió la puerta fue José Luis Daza", insistió. Al mismo tiempo, si bien reconoció las conversaciones, definió que todavía "hay que hacerle un planteamiento concreto y eso no se ha dado", pero que ellos están abiertos a su incorporación. "Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía", cerró.