Cristina Kirchner cargó contra el dólar indexado y advirtió que "la economía está en caída libre": "El consumo no repunta"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un durísimo cuestionamiento al reciente anuncio del Gobierno de indexar las bandas cambiarias a la inflación y aseguró que "la economía está en caída libre". En un extenso posteo publicado en su cuenta de X, la ex mandataria sostuvo que el principal problema del modelo económico actual es la falta de consumo y apuntó contra la sucesión de esquemas monetarios impulsados por la gestión de Javier Milei sin resultados concretos.

"En el 2023 fue la dolarización... ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas... los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg", repasó Cristina Kirchner, antes de ironizar sobre el último anuncio oficial: "El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026... el dólar indexado".

En ese tramo, la ex presidenta apuntó directamente contra las autoridades monetarias y económicas. "A través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Marco Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)", escribió, en alusión al rol del Banco Central y del organismo estadístico.

En el 2025... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025

Cristina Kirchner también recordó las frases grandilocuentes con las que el Presidente y el ministro de Economía defendieron cada giro de la política cambiaria. "Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: 'La economía va a subir como pedo de buzo', o 'agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón'... o 'los dólares nos van a salir por las orejas'", enumeró.

Luego remató con ironía sobre el festejo oficial del tipo de cambio flotante: "Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming... '¡Flota! ¡Flota!'". Lejos del optimismo libertario, la ex mandataria sostuvo que "lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta" y advirtió que los dólares "no salen por las orejas sino para afuera del país".

En ese sentido, enumeró las causas de la sangría: "por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa". Sobre este último punto, Cristina Kirchner subrayó un dato que consideró histórico: "¡Por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa!".

Según detalló, "desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones". Y puso como ejemplo la salida de empresas del país: "Empresas extranjeras se van, como por ejemplo PETRONAS que llegó al país en el 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del mega proyecto de GNL en Bahía Blanca".

Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei

En tono sarcástico, también se burló del slogan oficial sobre la flotación cambiaria: "Y en cuanto al '¡Flota! ¡Flota!'... el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta". En el cierre del mensaje, la ex presidenta dejó dos posdatas con definiciones políticas. En la primera, cuestionó el dogma monetarista del Gobierno: "Por más que Milei siga aferrado... a que 'la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario', en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate... Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro".

En la segunda, reivindicó su gestión al frente del Ejecutivo en materia de inversiones. "Los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir", recordó, y detalló: "Periodo 2007-2011: saldo positivo de USD 16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de USD 13.487 millones". Y concluyó con una chicana: "Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo...".