El durísimo brindis de Homero Pettinato en Olga: "Nunca tuve un año tan difícil como este, es el peor lejos"

El cierre de Faltan Varones tuvo algo de terapia colectiva y algo de show televisivo. Con una copa en la mano y frente a su equipo, Homero Pettinato se permitió un sincericidio que rápidamente se viralizó. "Yo brindo... primero por la paciencia que han tenido las compañeras productoras, porque yo tuve un año muy difícil. 21 años llevo haciendo aire y nunca tuve un año tan difícil como este, el peor lejos", lanzó, visiblemente conmovido, ante la audiencia de Olga.

El descargo no llegó solo. El streamer dejó en claro que el contexto personal y laboral fue clave para no "patear todo el tablero". "Uno se da cuenta que uno depende mucho del contexto y de los compañeros y de la mesa para que te apoyen, para que te ayuden, para que te acompañen y para poder seguir estando en una pantalla tan exigente como esta, sin patear todo el tablero a la mierda, que es algo que a mí se me da muy bien", confesó, sin filtros.

La mención no fue casual. En el último año, Homero había dado el salto a la televisión abierta con "Reacción en cadena", un ciclo de juegos en El Trece que no llegó a cumplir un mes al aire y fue levantado por Adrián Suar por los bajísimos números de rating que cosechó. "Cuando vi que no me salía, te dejé comandarlo a vos (a Pedro Alfonso) y lo empecé a disfrutar desde otro lugar. Y que todos hayan entendido y acompañado, yo lo valoro muchísimo", dijo mirando a sus compañeros, antes de cerrar con un deseo y una ironía muy a su estilo: "Espero tener un año mejor el año que viene... así que, ¡salud!", remató, haciendo "fondo blanco" y rompiendo el clima emotivo.

Pero el brindis llegó en medio de una tormenta mediática. Horas antes, Homero había salido a responder públicamente a un fuerte descargo de su ex pareja, la influencer Sofía Gonet, conocida como "La Reini". A través de mensajes enviados al notero Oliver Quiroz, del ciclo A la tarde, el streamer fue categórico: "Es todo, absolutamente todo mentira. Nunca fui infiel, tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano".

Sin esquivar el tema, agregó una frase que encendió aún más el debate: "Y sí, soy adicto a la marihuana y me da muchísima vergüenza que todo el mundo ahora me diga falopero. Estoy siendo violentado por todos los frentes posibles". Sobre la relación, fue aún más duro: "Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos. Todo mi entorno me lo advirtió (Sofía), es una persona cegada por el odio y la maldad". Y cerró con un pedido claro: "Solo quiero que se termine esta violencia".

Del otro lado, Gonet también decidió hablar. Tras varios días de críticas y exposición mediática, publicó un extenso descargo en redes sociales. "Aparezco. Después de estar siendo cancelada por más de tres días enteros por todo un país... recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas", comenzó, denunciando el nivel de agresión recibido. Luego aclaró: "Yo jamás hablé de violencia de género, y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa".

Tras seis meses de relación, Homero Pettinato y La Reini terminaron

Y se metió de lleno en la intimidad de la relación: "Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico. Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias, que necesita ayuda, y yo eso no lo quiero". "Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero", admitió, antes de reconocer errores propios y describir una dinámica "tóxica" que terminó explotando en público.