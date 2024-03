Nicole y el machismo que la persigue sin parar: "Le dije a Manu que elija el nombre porque es varón"

El 2023 fue un año sumamente movido para Nicole Neumann: se distanció de su hija Indiana teniendo un sinfín de conflictos, no pudo reconciliarse bajo ninguna órbita con su ex pareja Fabián Cubero y dentro de todo lo malo, consiguió algo que le cambió la vida que fue el casamiento con Manuel Urcera y la llegada de un nuevo hijo para coronar la relación que tanto tiempo esperó.

Nicole Neumann espera su primer hijo varón.

A partir de las dos últimas noticias, la blonda comenzó a mostrarse totalmente llena de amor y de felicidad tras anunciar la llegada de su cuarto embarazo y que trae nada más ni nada menos que a su primer hijo varón que tiene fecha para su nacimiento a mediados de junio. Por el momento, según declaró en varias ocasiones, es un embarazo "súper tranquilo", en donde no se siente cansada ni con tantos antojos.

En diálogo con LAM, la modelo dio detalles de cómo está viviendo el tan ansiado embarazo y ahí mismo reveló que, ya a tres meses de que se produzca el nacimiento, están pensando qué nombre le van a poner y barajando diversas posibilidades pero con una puesta en común que será que el mismo lo elegirá Urcera sí o sí.

¿Cuál es la razón? Hundida en los comentarios machistas que la persiguen a Neumann hace años, aseguró que le dio la posibilidad y un tanto que lo obligó a Urcera a elegir el nombre del hijo que viene en camino porque la criatura va a ser varón, por lo cual le da mucho más valor a que se lo ponga él.

Nicole Neumann y Manu Urcera

A pesar de que en un primer momento aseguró que eligieron muchos nombres, después se redujeron a unos pocos para que la tarea del automovilista no sea tan complicada. "Estamos entre dos o tres ahí, terminando de definir. Fuimos tirando nombres entre los dos. Lo que pasa es que yo le dije 'elegilo vos', porque su primer hijo, es hijo varón, entonces me parecía lindo que lo elija él", detalló.

Y en esa misma línea, confesó que no van a ser nombres "polémicos" como suelen ponerle los famosos de la farándula, pero tampoco "clásicos" porque es algo con lo que "cargará toda su vida". De igual manera, no entró en detalles ni dio ningún tipo de pista para que sea toda una sorpresa tanto para la familia de ambos como también para los interesados.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera de vacaciones.

"No es polémico ni tampoco creo que sea tan clásico, pero tampoco creo que genere polémica. Y si no, bueno, que la genere. Es algo muy personal y es elección de los padres. Tampoco es una cosa así, tan exótica, me parece. Bueno, vamos a ver con cuál nos quedamos. Pero no son tan exóticos. Tampoco son clásicos, pero tampoco tan exóticos. Siempre buscamos el significado. Porque, viste, es un nombre, algo que vas a cargar toda tu vida. Pero no es que quiera decir algo exótico ni raro".

Por otro lado, habló sobre el debut de Indiana modelando para una marca deportiva en donde fue acompañada por Cubero y por Viciconte y aseguró que no le "pasó nada" al ver las fotos de ella junto a su padre, porque está en un momento de "amor" y "tranquilidad" total con su embarazo y alejada de todos los problemas.

Nicole Neumann acompañó a Indiana Cubero en su primer desfile.

Cuando fue consultada sobre si le molestó que no sea ella quien acompañó a la adolescente en su primera sesión de fotos, confesó: "Yo estoy en un momento de paz total, de amor total. No me interesa para nada entrar en ninguna polémica. No necesito hablar de nadie, vengo a trabajar, que es lo que hago desde que tengo 12 años. El resto no me importa nada. Feliz con mi embarazo y la familia esperando la llegada del nuevo bebé".

Ya teniendo en claro que no quiere generar más conflictos de los que ya tuvo, a pesar de que en los últimos día Cubero comentó que estaría comenzando a reclamar la cuota alimentaria de Indiana, debido a que vive con él hace un año, la jurado de "Los ocho escalones", indicó que ya no puede hacer más nada por sostener aquella relación de madre y padre porque lo "intentó" todo.