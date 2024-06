"No la banca nadie": la interna en Duro de Domar, tras el feroz cruce en vivo entre Mariana Brey y Duggan

El desembarco de Mariana Brey en el panel de Duro de Domar generó sorpresa tanto en los seguidores del ciclo, como en los periodistas que integran el panel conducido por Pablo Duggan. Si bien los cruces entre la periodista y sus compañeros se convirtieron en un nuevo clásico del programa, la relación con el conductor está que arde y la mala onda quedó expuesta el jueves por la noche.

La nueva pelea comenzó mientras el panel debatía el cierre definitivo del ex Ministerio de la mujer. "No ha funcionado, conozco muy bien de lo que estoy hablando", le espetó Brey a Cynthia García, interrumpiéndola. "Pará, es una barbaridad lo que estás diciendo", intervino de inmediato el conductor. Sin pelos en la lengua y atenta a la repercusión que sus cruces tienen siempre en las redes sociales, la periodista le espetó: "Barbaridad es lo que decís vos todos los días en el programa".

Duggan: "¿Cómo vas a decir que no funcionó?"

"¿Cómo vas a decir que no funcionó?" Brey: "Disculpame, yo puedo hablar de esto porque conozco de la causa"

"Disculpame, yo puedo hablar de esto porque conozco de la causa" García: "¿Qué causa?"

"¿Qué causa?" Brey: "De lo que tiene que ver con el femicidio y la violencia de género"

"De lo que tiene que ver con el femicidio y la violencia de género" García: "¿Qué es 'de lo que tiene que ver con el femicidio'?"

"¿Qué es 'de lo que tiene que ver con el femicidio'?" Duggan: "¿Vos decís que vamos a estar mejor sin ministerio?"

"¿Vos decís que vamos a estar mejor sin ministerio?" Brey: "No, lo que yo digo..."

"No, lo que yo digo..." Duggan: "Ah, ¿no? Entonces habría que dejarlo"

"Ah, ¿no? Entonces habría que dejarlo" Brey: "No me hagas decir cosas que no estoy diciendo, te lo pido por favor"

"No me hagas decir cosas que no estoy diciendo, te lo pido por favor" Duggan: "¿Vos creés que estamos mejor sin ministerio?"

"¿Vos creés que estamos mejor sin ministerio?" Brey: "Dejame empezar y terminar, porque me das vuelta todas las palabras que digo. Vos interpretá lo que vos quieras de lo que yo digo, no hay ningún problema; es tu interpretación. Lo que digo es que los ministerios tienen que funcionar bien, porque sino no tiene ningún sentido que estén. Entonces mi pregunta a Cynthia es: ¿bajaron los femicidios a partir de que existe el Ministerio de la Mujer?"

"Dejame empezar y terminar, porque me das vuelta todas las palabras que digo. Vos interpretá lo que vos quieras de lo que yo digo, no hay ningún problema; es tu interpretación. Lo que digo es que los ministerios tienen que funcionar bien, porque sino no tiene ningún sentido que estén. Entonces mi pregunta a Cynthia es: ¿bajaron los femicidios a partir de que existe el Ministerio de la Mujer?" Duggan: "Perdoname, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no lo hacés funcionar mejor".

Mientras se podía ver el cansancio del resto del panel por la situación -que se convirtió en una postal habitual del ciclo-, el conductor decidió dar por terminado el cruce: "Listo, no querés discutir". De inmediato, Brey le respondió: "¡Con vos no se puede discutir!".

"¡Pará un minuto!", le exigió el conductor, ya con la situación fuera de su control. "Con vos no se puede discutir porque hablás arriba todo el tiempo", le reprochó la periodista.

Atento al revuelo que se estaba generando en las redes sociales, Duggan volvió a su planteo inicial: "¿Vos creés que no se podía hacer funcionar bien? Porque si funcionaba mal...". "¡Funcionaba mal!", interrumpió Brey a los gritos. "Escuchá, discutamos bien", le insistió el conductor. "Ponele que funcionaba mal, ¿por qué no lo hacés funcionar bien?", le planteó. "Porque evidentemente...", intentó argumentar la periodista, que se encontró con un "listo, basta" del conductor del programa.

Duggan: "Listo, basta; no tiene respuesta"

"Listo, basta; no tiene respuesta" Brey: "Ah, mirá qué lindo. Sos muy educado"

"Ah, mirá qué lindo. Sos muy educado" Duggan: "Contestame"

"Contestame" Brey: "Si hay algo que te caracteriza a vos es la educación"

"Si hay algo que te caracteriza a vos es la educación" Duggan: "Contestame"

"Contestame" Brey: "No, no tengo ganas de contestarte"

"No, no tengo ganas de contestarte" Duggan: "Y si no tenés respuesta..."

"Y si no tenés respuesta..." Brey: "Sos realmente un maleducado. Cada vez que quiero hablar, me tapás; me hacés una pregunta y me callás. ¿Así te gusta conducir? ¡Seguí conduciendo así! Disculpame, me decís que no se puede discutir con vos (por ella). ¡No! Con vos no se puede discutir"

"Sos realmente un maleducado. Cada vez que quiero hablar, me tapás; me hacés una pregunta y me callás. ¿Así te gusta conducir? ¡Seguí conduciendo así! Disculpame, me decís que no se puede discutir con vos (por ella). ¡No! Con vos no se puede discutir" Duggan: "Bueno, pensalo un rato y después lo contestás"

"Bueno, pensalo un rato y después lo contestás" Brey: "No, no tengo ganas de contestarte ahora; porque a gente maleducada como vos prefiero no contestarle"

"No, no tengo ganas de contestarte ahora; porque a gente maleducada como vos prefiero no contestarle" Duggan: "Es difícil"

"Es difícil" Brey: "No, es muy difícil con vos"

Por fuera de la clara diferencia ideológica entre la periodista y la mayoría de sus compañeros de programa, lo cierto es que el clima está cada vez más tenso y lo que se vio al aire expone lo que sucede todas las noches en el estudio. "No se la banca nadie", reconocieron a este portal, al tiempo que sumaron: "Se queja de que no la dejan hablar, pero ella vive haciendo lo mismo con sus compañeros. No tiene respeto".