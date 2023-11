Ventura le declaró la guerra a De Brito y fue repudiado por su chicana a "Coti": "Está Lady Gaga"

Las revelaciones que hizo Ángel de Brito en LAM sobre algunos de los ganadores de los Martín Fierro Latino que se llevaron a cabo la semana pasada en Miami, Estados Unidos, despertaron la furia del presidente de APTRA Luis Ventura, quien lo cruzó y atacó con información falsa.

Además, en su desesperación frente a las constantes críticas que recibió por su gestión durante los últimos días, el periodista de A la Tarde -ciclo que se emite por América TV- llegó hasta a afirmar que algunas de las personas que lo criticaban debían estar "internados" en un centro de rehabilitación por intento de suicidio. Lamentable.

"¿Por qué De Brito, que estuvo tantos años en Gran Hermano, no dio los ganadores y los que se iban, que muchas veces no coincidían con los votos que aparecían? Ya que tenemos la primicia", llegó a acusar Ventura cuando en el programa en donde es panelista le preguntaron sobre las revelaciones que dieron en LAM.

La afirmación del periodista estuvo muy alejada de la realidad y generó la respuesta de su colega. "No sabía que estuve en Gran Hermano. Lady Gaga está sonando LAM", disparó en su cuenta de X, en una clara referencia a que su colega estaría ido por la edad.

El tuit en el que Ángel de Brito trata de "gagá" a Luis Ventura.

En el medio también se presentó una polémica a partir de un supuesto saludo entre ambos en un móvil de Intrusos. "Vean la nota que me hizo el cronista de LAM. Que no es el nombre, ponen la sigla porque no la pueden utilizar. Esto es LAN. Porque era un programa de cable que creció y que de la mañana pasó a la noche", dijo Ventura.

Y siguió: "El tema es que en algún lugar a Ángel le duele que le digan 'angelito'. Porque, por ahora, que es un gran exitoso de este canal, tiene que crecer y tiene mucho camino para hacerlo. Pero que crezca respetando a los colegas que tiene al lado, que en este caso soy yo".

En ese sentido, el presidente de APTRA afirmó que se cansó de darle móviles a LAM. "Me cansé de aceptar cámaras, de salir antes de la radio para llegar antes a los programas, Yanina Latorre pidiéndome que por favor que viniera porque jugaban River y Boca y no iban a medir. Yo me sentaba ahí a que me destrozaban, devolviendo todo lo que me tiraban", continuó.

El tuit en el que Ángel de Brito contradice a Luis Ventura y asegura que está "completamente desinformado".

Esta afirmación despertó la necesidad de De Brito de contestarle, y otra vez lo hizo desde X. "Ventura miente. Jamás lo abracé en un evento. El se metió en el móvil de Intrusos a saludarme. Y tenía la visa laboral. No arreglé la guita. Completamente desinformado", acusó el conductor de LAM.

La gestión del periodista al frente de APTRA y la organización de los Martín Fierro, vienen siendo motivo de cuestionamientos en contra de Ventura. Es por eso que, totalmente a la defensiva, el periodista llegó hasta a apuntar, en un tiro por elevación, a Constanza "Coti" Romero, una de sus detractoras.

"Los que pegan me hacen cosquilla y me dan risa. Gente que estuvo internada por intento de suicidio. Déjense de embromar. Deberían estar en un centro de rehabilitación y están hablando de pico", acusó Ventura al aire de A la Tarde.

El chat entre la producción de LAM y Luis Ventura, en el cual lo invitaron al programa y él lo rechazó.

La referencia es porque la ex Gran Hermano, al salir del reality, pasó por una situación depresiva a partir del odio que le transmitían en las redes sociales las y los espectadores que la siguieron los meses que estuvo en la casa más famosa del país. Las acusaciones respecto a su peso también habrían hecho mella en lo que sintió la correntina y la referencia realizada por Ventura sólo demuestra lo desesperado que está ante todas las sospechas que tapan su gestión.

Por otro lado, De Brito expuso la negativa de Ventura de acercarse a LAM a dialogar. "Queremos que vengas al programa de hoy. ¿Venís?", le preguntaron desde la producción. "¿Me estás jodiendo?", contestó su invitado. "No, de hecho vine a hablar personalmente con vos. Estoy afuera del estudio", aseguraron. "Sólo hablo con Ángel", aceptó el de A la Tarde. "Justamente por eso queremos que vengas, para que hablen", le explicaron. "Que venga él. Me cansé de ir siempre yo. Me cansé de ser boludo", cerró el panelista.