Pampita no perdió la fe en Martín Pepa y confesó que hace "malabares" para estar con él: "Nos cuesta..."

La amada modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain se confesó ante las cámaras de Infama a días de confirmar su reconciliación con el polista Martín Pepa. Allí, la diva reveló los desafíos que enfrenta su relación y cómo, según ella, "hace de todo" para que la dinámica funcione. Pero, al parecer no es del todo suficiente pues los problemas parecen estar lejos de solucionarse y las declaraciones de Pampita dejaron más dudas que certezas .

En un rapto de sinceridad, Pampita aseguró que el amor entre ellos sigue intacto: "Nos queremos mucho. Las veces que nos separamos, siempre ha sido en rebuenos términos. Nunca hubo terceros, siempre hubo amor y cariño. Tenemos otros temas, como la distancia", confesó, dejando entrever que la geografía es una barrera que no logran superar del todo.

Pampita y Martín Pepa

La distancia es, sin duda, el principal obstáculo de esta pareja y así lo contó Pampita: "Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos... así que eso también nos hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos", explicó la modelo.

Otro punto crítico es la falta de tiempo para procesar los altibajos de la relación y Pampita expresó su frustración por las especulaciones mediáticas: "A veces pasan cosas y no tengo tiempo de procesarlas. Todos se vuelven locos y esperan que diga algo. Es algo mío y no tengo que dar explicaciones todo el tiempo", dijo dejando claro sobre los terceros en discordia.

Martín Pepa y Pampita

A pesar de los contratiempos, Pampita no pierde la esperanza y asegura que están dispuestos a luchar por su amor: "Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos sin que se meta nadie", afirmó con contundencia pero incluso ella admite que el camino no es fácil: "Obviamente, hay que reorganizarse, pero, bueno, seguiremos así intentando todas las veces que sea necesaria".