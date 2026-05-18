La hija del vicepresidente de la Sociedad Rural lo dejó en ridículo: "Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro es sin carne"

La Sociedad Rural Argentina (SRA), la histórica institución que lidera al campo argento, parece haber cambiado las botas de goma por los guantes de boxeo. En medio de un clima digno de culebrón telenovelesco, la entidad atraviesa días turbulentos marcados por una feroz disputa por la presidencia, un escándalo familiar que parece sacado de un reality show, y denuncias que huelen peor que un corral.

El último capítulo de esta novela lo protagonizó Milagros Pereda, hija del actual vicepresidente y candidato a la presidencia, Marcos Pereda, quien decidió hablar en los medios de comunicación y tirar una bomba que dejó a más de uno masticando y no precisamente carne.

Milagros Pereda

En el programa Ángeles y Demonios, la diseñadora enfocada en sustentabilidad declaró sin pelos en la lengua: "Mi papá viene de generaciones de productores ganaderos, pero está cortando esa línea. Sabe y es superconsciente de que hay que ponerle un fin a esto. Gran parte de esa influencia también fue mi mamá, que es vegetariana, y algunos de mis hermanos también. Cuando estás más cerca de estas industrias, entendés lo que está generando. Eso fue lo que nos hizo pegar un volantazo para el otro lado. Pero mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne ".

La frase cayó como una piedra en el río revuelto de la SRA. ¿Sin carne? ¿En la Sociedad Rural? Ante el escándalo filosófico y moral, fue el propio Pereda quien no tardó en salir al ruedo para intentar apagar el incendio desde su cuenta en X: "Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país".

Está circulando mucho este video en redes. Es una entrevista a la hija de Marcos Pereda -actual vice de la SRA y candidato a presidente- (por su laburo propio) en la que habla de su mirada sobre el ambiente y la actividad ganadera de su familia y dice que su papá "es consciente... pic.twitter.com/RsmfnMNzF4 — Carola Urdangarin (@carourd_) May 17, 2026

Y, por si quedaban dudas, completó: "Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no solo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo. Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto".

Mientras tanto, la interna por la presidencia sigue calentándose como asado de domingo al fuego lento porque Nicolás Pino, actual presidente, aún no confirma si buscará la reelección, pero los rumores sobre supuestas irregularidades en un proyecto de modernización tecnológica ya le están enchastrando la imagen.

Marcos Pereda, actual vicepresidente de la Sociedad Rural

Una auditoría externa reveló que el proyecto debía durar nueve meses y costar mucho menos de los USD 3 millones que terminó consumiendo y, para el colmo de los males, la empresa encargada del sistema, Mobile Computing SA, se negó a ser auditada, dejando más preguntas que respuestas.

En este contexto, las renuncias del equipo técnico vinculado a Marcos Pereda y Gustavo Papini no hicieron más que avivar las llamas y es pro eso que desde la bancada de Pereda exigen una auditoría forense independiente y acusan a Pino de mala administración y uso político de los recursos. ¿El futuro será sin carne? Por ahora parece que no.