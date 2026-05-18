Antonio Banderas rompe el silencio: el escándalo sobre su supuesta quiebra económica

En medio de rumores, dimes y diretes además de titulares amarillistas con el actor, Antonio Banderas decidió que no daba más y esta vez eligió no callarse. Así las cosas, desmintió categóricamente las especulaciones sobre su supuesta -y tan comentada- ruina financiera.

Lo hizo a través de un comunicado con el que dejó claro que las noticias sobre su situación económica no son más que una falacia: "Hola amigos. Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales", expresó el actor a través de sus redes sociales.

Antonio Banderas

Estas palabras fueron el preámbulo de una contundente respuesta a los rumores que apuntaban a problemas económicos relacionados con el Teatro del Soho Caixabank, un ambicioso proyecto cultural que lidera en la ciudad que lo vio nacer y crecer: "La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe . Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", dijo clarito.

Además, enfatizó que su único objetivo con este proyecto es buscar la excelencia en el teatro, sin preocuparse por los déficits económicos que pueda generar: "El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo".

Teatro del Soho CaixaBank

El actor también dejó claro un punto y es que lo que hizo por el teatro local hasta ahora no tiene que ver con ganar en capital económico: "Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil", dijo contundente y añadió que prefiere embarcarse en producciones que dan puestos de trabajo a cientos de personas: "La noticia es que voy a seguir haciéndolo. Lo he dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas en incontables ocasiones".

Con una firmeza que solo alguien profundamente comprometido con su causa puede expresar, Banderas destacó el carácter altruista del Teatro del Soho Caixabank: "No recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo", dijo y completó: "Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultado. Y aquí me gustaría agradecer la destacada participación de los magníficos patrocinadores que me acompañan en esta aventura", expresó el actor que tantas películas almodovarianas protagonizó.

COMUNICADO



Hola amigos.

Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales.



La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen... pic.twitter.com/90auHEoU8y — Antonio Banderas (@antoniobanderas) May 17, 2026

Lo cierto es que desde su inauguración en 2019, el Teatro del Soho es un proyecto personal que impulsa el teatro local aunque los desafíos impuestos por la pandemia lo hicieron flaquear. Sin embargo, el actor aprovechó ese tiempo para desarrollar iniciativas como Teatro del Soho Televisión y llevar a cabo producciones de gran envergadura como Gypsy. En 2022, el teatro logró convocar a casi 200.000 espectadores, un logro que Banderas celebra con orgullo.

"Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista babies", concluyó Antonio Banderas.