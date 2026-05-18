De viajar tres horas en colectivo a conquistar las redes y Gran Hermano: la impactante historia de vida de Danelik

Hay personas que atraviesan la vida como si estuvieran obligadas a sostenerlo todo: la sonrisa ajena, los silencios incómodos, las heridas propias. Y después está Danelik, que convirtió el humor en refugio, las redes sociales en una ventana a su intimidad y cada golpe en una nueva oportunidad para reinventarse. Detrás de los millones de seguidores, de los videos virales y de la personalidad explosiva que mostró en la casa de Gran Hermano, hay una chica sensible, emocional y profundamente empática, que aprendió desde muy pequeña a priorizar el bienestar de los demás incluso cuando ella también necesitaba ser cuidada.

En diálogo con BigBang , Danelik habló tras su reciente salida del reality y reflexionó sobre su juego, sus vínculos dentro de la casa y todo lo que descubrió sobre sí misma durante esta experiencia que, asegura, le cambió la vida.

Danelik quedó eliminada de Gran Hermano

Sus primeras horas afuera estuvieron atravesadas por las emociones y el reencuentro con sus afectos más importantes: "Recién termino de llorar porque hice una videollamada con mi familia, están todos bien en Tucumán", contó apenas comenzó la charla, todavía movilizada por la intensidad de haber dejado el programa.

Aunque muchos fanáticos del formato especulaban con su salida, ella confesó que jamás imaginó quedar eliminada: "No me lo esperaba. Realmente, pensé que se iba a ir Eduardo por el rol que cumplía en la casa, que era hacer nada prácticamente. Después me explicaron cuando salí cómo fue todo, el por qué me fui y todo lo demás... no me lo esperaba ni en pedo", reconoció.

Con sinceridad, explicó que dentro de la casa nunca pudo bajar el perfil para "cuidarse" estratégicamente porque eso iba en contra de su esencia. "Yo no tenía que mostrarme tanto ni hacer tanto bardo, pero era algo que realmente no lo podía controlar", admitió. Y agregó: "Me buscaban y yo reaccionaba, si bajaba el perfil, me aburría y como expliqué ayer a la salida del programa, no iba a hacer algo que no me nacía".

La salida MÁS ESCANDALOSA hasta el momento.

Danelik se fue en el medio de un fuerte cruce de grupos enfrentados por el festejo al anunciar a la eliminada. #GranHermano pic.twitter.com/zW33hFeeDJ — emi (@eeemiliano) May 18, 2026

Lejos de arrepentirse, Danelik sostuvo que eligió vivir la experiencia intensamente y sin filtros. " Siempre voy a hacer lo que yo sienta y lo que tenga ganas ", aseguró. Incluso recordó que durante las primeras semanas se sentía perdida dentro del juego, hasta que encontró un lugar desde donde mostrarse genuinamente: "Cuando empecé a encontrar mi lugar con Brian, fue genial. A mí me re gustó el hacerme escuchar y el tener un lugar en la casa porque al principio estaba en la nada".

En esa búsqueda emocional, el vínculo con Brian Sarmiento se convirtió en uno de sus refugios más fuertes dentro de la casa. Aunque aclaró que nunca entró al reality buscando una historia romántica, reconoció que conectar con él le dio contención y compañía: "No fui a buscar nada en la casa, pero me gustó conocerlo porque sentía que tenía alguien con quien estar todo el tiempo y hacer cosas más privadas, porque no soy de tener muchos amigos en la vida real, entonces con él compartía amistad, compartía amor, compartía muchas cosas", expresó.

Y profundizó sobre lo que significó ese vínculo para ella: "Desde que me levantaba, era también un motivo para ponerme relinda, para ponerme coqueta y estar con él, y disfrutar". Ahora, ya afuera, confirmó que quiere seguir conociéndolo: " Hoy nos vamos a conocer al 100%. Tenemos una cita ", spoileó.

Danelik habló de su vínculo con Brian Sarmiento

Sin embargo, detrás de esa historia también aparecieron sus miedos. Acostumbrada a exponerse en redes sociales, Danelik confesó que mostrar su intimidad amorosa era algo completamente nuevo para ella y que le generaba mucha presión. "Todo, todo, me pesaba todo", dijo sobre el qué dirán y la mirada de la gente. Incluso explicó que gran parte de ese cuidado tenía que ver con proteger a Brian de los ataques en redes. "Conozco cómo es el mundo de las redes... los haters en ese sentido", señaló.

La influencer construyó durante años una comunidad enorme mostrando su vida sin esconder nada: desde sus operaciones estéticas y su transición hasta el crecimiento económico que logró gracias a su trabajo en redes sociales. Pero detrás de esa exposición constante también hubo inseguridades, cansancio y exigencias difíciles de sostener. "Lo peor para mí es no saber qué es lo que quieren", confesó sobre la presión de generar contenido todo el tiempo. "Me exigen mucho porque todo lo que hago o siento que les gusta por algo me exigen".

La influencer Danelik fue eliminada de Gran Hermando y en el stream post eliminación la esperaba Brian Sarmiento pic.twitter.com/I89PSNky0A — Medios Rioja (@mediosriojaok) May 18, 2026

Aún así, reconoce que las redes le transformaron la vida para siempre. "Lo mejor es que me cambiaron la vida. Puedo vivir de lo que me gusta. No por mí solamente, sino también por mi familia ", expresó con orgullo.

Ese camino no fue sencillo. Danelik recordó cómo comenzó grabando videos simplemente por diversión, viajando horas en colectivo desde Alberdi a la capital e Tucumán para colaborar con locales de ropa sin siquiera pensar en cuánto cobrar: "No me importaba eso, me importaba el simple hecho de que los videos salgan bien, ver que la gente se divierta", explicó.

Con el tiempo, entendió que ese talento podía darle una estabilidad económica que nunca había imaginado. Ahí aparecieron las ganas de transformar su hogar, ayudar a su familia y apostar definitivamente por ella misma. "Cuando empecé a darme cuenta que era mi trabajo y que me podía llegar a cambiar la vida, fue cuando me empezaron a picar las ganas de remodelar mi hogar", recordó.

Danelik entró con una sonrisa al estudio tras quedar eliminada

Con el tiempo entendió que ese talento podía cambiarle la vida, aunque nunca dejó de mirar su trabajo desde un lugar colectivo y creativo, lejos de la ambición tradicional. "Era una ayuda para vos y una ayuda para mí", explicó sobre los videos que hacía con negocios y marcas. "Por eso no lo tomaba tan como un trabajo, era 'colaboramos juntos', como dos artistas que colaboran".

Incluso relató que pasó por distintas agencias de representación, aunque nunca logró sentirse cómoda trabajando bajo estructuras ajenas. "Me metí full con agencias, que al fin y al cabo no me gustaba porque me volvía ambiciosa", dijo con honestidad y agregó: "Trataba de hacer arreglos por mi lado. He pasado por dos agencias, en las cuales terminaba renunciando porque no me gustaba ver que mi esfuerzo se lo llevaba otro. Mi negocio lo hice yo sola siempre".

A pesar de mostrarse fuerte y segura frente a cámara, Danelik también dejó ver una faceta mucho más vulnerable. Durante la entrevista, reveló que muchas veces atravesó sola los momentos más difíciles porque nunca quiso preocupar a sus seres queridos. "Realmente yo sola, porque nunca me gustó cargarle problemas a mi familia, a mis amigos tampoco", respondió emocionada al hablar sobre quién la sostuvo en los peores momentos.

Esa sensibilidad también explica algo que se repitió constantemente dentro de la casa: su necesidad de cuidar a los demás antes que a sí misma. Según contó al cierre de la nota, muchas veces terminaba agotada mentalmente porque asumía el rol de hacer reír, contener y acompañar emocionalmente a sus compañeros. Cuando Cinzia o Yanina Zilli tenían un mal día, ella estaba ahí intentando sacarles una sonrisa. Porque, según explicó, ese es también el lugar que ocupa en su vida cotidiana: el de la persona que intenta que el otro esté bien incluso cuando ella necesita sostén.

La experiencia en la casa la obligó, quizás por primera vez, a mirarse más profundamente. Y ahí apareció una nueva versión de sí misma. "Me dio más seguridad de la que ya tenía", reflexionó sobre su paso por el reality. "Al estar tanto tiempo con gente que no conocía, empecé a observarme más yo por dentro, y me empecé a gustar más ".

Danelik reconoció que la casa de Gran Hermano le dio más seguridad en cuanto a lo personal

Ahora, con la exposición que le dejó el programa, también sueña con expandirse hacia un costado mucho más artístico. La música aparece como una deuda pendiente y como uno de sus grandes deseos personales. "Lo nuevo que yo tengo ahora, que comenzó hace un año, fue la música", reveló.

Aunque confesó que todavía avanza lentamente por miedo y por los costos que implica desarrollar un proyecto musical, aseguró que quiere apostar fuerte a esa faceta. "Ojalá que este año sea el momento en el cual puedo triunfar en eso", expresó ilusionada y cerró: "Siento que cada cosa que hice me fue bien, y esto es algo que me mantiene expectante". Más adelante, cuando se le preguntó directamente hacia dónde quiere orientar su carrera, respondió sin dudar: "Me gustaría más ese lado artístico".

Danelik tiene muchos deseos de impulsar su carrera artística tras salir de Gran Hermano

Hoy, aunque el juego en Gran Hermano terminó para ella, siente que ganó mucho más que un lugar en televisión. "Gané personas muy importantes en la casa", dijo sobre los vínculos que construyó con compañeros como Cinzia, La Bomba y Pincoya. Pero, sobre todo, ganó algo más valioso: la posibilidad de volver a elegirse a sí misma.

Porque detrás de la influencer, de la chica viral y de la participante que nunca quiso apagarse para sobrevivir, hay alguien que todavía cree en el amor, en los vínculos reales y en la importancia de seguir haciendo reír aunque por dentro existan heridas. Y quizás ahí esté la verdadera razón por la que tanta gente conecta con ella: Danelik no interpreta un personaje, simplemente aprendió a convertir su vulnerabilidad en fuerza.