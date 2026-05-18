Pullaro cruzó al Gobierno por los recortes en salud: "Mientras yo sea gobernador, a ningún santafesino le va a faltar medicamento o alimento"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a tomar distancia de la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei y lanzó una dura advertencia sobre el impacto que los recortes nacionales tienen sobre el sistema sanitario provincial. Lo hizo este lunes en la ciudad de Funes, durante la presentación de un nuevo sistema de logística para la distribución de medicamentos. "Mientras yo sea gobernador, a ningún santafesino le va a faltar medicamento o alimento, pero lamentablemente tenemos permanentemente recortes del gobierno nacional que nos hace difícil sostener la eficiencia en los servicios públicos", sostuvo.

El mandatario provincial planteó frente a funcionarios, trabajadores de salud y empresarios reunidos en Ciudad Industria que el deterioro económico profundizó la presión sobre hospitales y centros de salud públicos, especialmente por el aumento de personas con cobertura médica privada que hoy recurren al sistema estatal. "La economía está muy mal y eso hace crecer la demanda de atención en la red de efectores públicos", afirmó.

En ese contexto, defendió la decisión política de sostener la inversión sanitaria pese al ajuste nacional. "La definición política es seguir aportando para que ningún santafesino la pase mal. Y también demostrar que hay un Estado eficiente que compra más barato y que puede resolver los problemas de la gente", expresó. El acto sirvió además para mostrar el nuevo esquema de distribución de medicamentos que comenzará a operar desde el parque industrial de Funes y abastecerá a más de 700 efectores públicos en toda la provincia. Según explicaron las autoridades, el sistema permitirá mejorar el almacenamiento, la trazabilidad y la velocidad de entrega de los fármacos.

Pero la presentación técnica rápidamente se convirtió en una fuerte defensa del rol estatal. "Mientras sea gobernador de esta provincia invencible, a nadie le va a faltar un medicamento ni un alimento", insistió Pullaro, quien además calificó al sistema sanitario santafesino como "un orgullo para los santafesinos y una inspiración para toda la República Argentina".

El ex ministro de Seguridad aprovechó además para diferenciar el modelo de gestión provincial del escenario nacional y reivindicar las compras centralizadas de medicamentos impulsadas por su administración. "En un momento en que Argentina y muchas provincias discutían sobreprecios en medicamentos y la cartelización de las compras, Santa Fe salió a romper eso", remarcó.

Pullaro presentó un nuevo sistema logístico para distribuir medicamentos.

Según detalló, durante el primer año de gestión la provincia logró ahorrar un 82% respecto de los precios de lista y, en las últimas adquisiciones, llegó a pagar medicamentos "un 90 por ciento más barato a los laboratorios". "Eso es ser eficiente y eso es administrar correctamente los recursos del Estado. Ese ahorro hace que le podamos cumplir a la población que en este momento la está pasando mal", afirmó.

En uno de los pasajes más políticos del discurso, Pullaro vinculó la austeridad con la transparencia de gestión y lanzó una frase que rápidamente resonó en el escenario político nacional: "Aquí hay un gobierno austero, honesto. Eso es fácil, con no robar te sobra". Luego agregó que administrar bien no alcanza únicamente con reducir gastos. "Los verdaderos resultados positivos requieren pensar y diseñar políticas públicas y trabajar con datos", señaló.

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, acompañó el tono crítico hacia la Casa Rosada y sostuvo que desde Nación "las únicas noticias que tenemos son de recorte y ajuste". Mientras supervisaba el primer envío de módulos sanitarios adaptados a las necesidades de cada efector, Ciancio destacó que "no todas las cajas son iguales" y celebró el nuevo sistema logístico. "Damos un salto de calidad histórico en el país", aseguró.

Detrás de la discusión política aparece un dato que en la provincia exhiben como símbolo de la magnitud del problema: desde 2024, Santa Fe ya destinó más de 65 mil millones de pesos para compensar recortes nacionales en medicamentos oncológicos, tratamientos de alto costo, salud sexual y reproductiva e insumos esenciales. A la vez, el gobierno provincial sostiene que las compras centralizadas permitieron un ahorro total superior a los $525 mil millones respecto de los valores de venta al público.

Pullaro presentó un nuevo sistema logístico para distribuir medicamentos.

En paralelo, la demanda sobre el sistema público no deja de crecer. Durante 2025, la red sanitaria santafesina registró 13,2 millones de consultas y cerca del 30% correspondieron a personas con obra social que, en medio de la crisis económica, comenzaron a migrar hacia hospitales y centros de atención estatales.