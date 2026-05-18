Pamela David amagó con filtrar los ganadores de los Martín Fierro: el palito a Ventura

La televisión se prepara, un año más, para vivir una nueva noche de gala con la llegada de los Martín Fierro 2026, la histórica ceremonia organizada por APTRA que reconocerá a las figuras, programas y producciones más destacadas del último año.

Las semanas previas, como ya es costumbre, surgen diferentes polémicas alrededor de los previos: desde enojos por las nominaciones, furia por la ausencia de algunos nombres y acusaciones de fraude.

Siguen las polémicas por los Martín Fierro

Sin dar muchas explicaciones APTRA sigue su tradición y la entrega se realizará este lunes en el Hotel Hilton Buenos Aires y contará con transmisión exclusiva de Telefe.

Pero para no perder la costumbre y seguir con las polémicas, en Desayuno Americano, Pamela David contó que ya se habría filtrado la lista de ganadores y el efecto sorpresa no sería parte esta noche.

Pamela David sabe quiénes son los ganadores de los Martín Fierro 2026

La conductora comenzó la noticia como un enigmático aunque duró pocos minutos: "A mi me llegó... es que no se si contarlo al aire o no", dijo y le consultó al productor si podía decir lo que sabía al aire.

A pesar de que el productor le aconsejó no hablar del tema, Pamela lo dijo pero con cierta tibieza de quien tira la piedra y esconde la mano: "A mí me llega una lista que, supuestamente, tengo los ganadores de esta noche ", confesó.

"No le conté a Luis Ventura, me olvidé", se atajó rápidamente a lo que podría decir el presidente de APTRA: "La fuente es tan confiable que alguna vez filtró cosas". Eso sí, según la conductora ella no filtrará la famosa lista que tiene los ganadores de cada terna de los Martín Fierro 2026: "Esa lista va a morir en mi teléfono. Yo soy así, como me olvido de las cosas, me olvido también que tengo una lista".

Cabe resaltar que Pamela David está nominada en la categoría Labor en Conducción Femenina por su labor al frente del programa Desayuno Americano. Por lo que ya sabría si es ganadora o solo iría a disfrutar de la noche de gala.