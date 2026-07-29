Lali Espósito se pasó tres pueblos con un chiste a Pedro Rosemblat : "¿Sabés cómo te dicen a vos?"

Si alguien pensaba que el compromiso iba a serenar a Lali Espósito, claramente no conoce a la reina del pop argentino. En un desopilante momento que ya es viral, la cantante decidió que el programa de su "futuro esposo", Industria Nacional (Gelatina), era el lugar ideal para desplegar su artillería pesada de humor ácido. ¿El resultado? Pedro Rosemblat rojo como un tomate y todo el estudio estallado de risa.

Todo venía sobre rieles en la transmisión de Gelatina donde repesaban los mejores chistes contados por argentinos hasta que entró un audio que paralizó al conductor. Con una mezcla de orgullo y miedo, Pedro anticipó lo que se venía: " Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar ", confesó entre risas nerviosas, sabiendo que Lali no tiene filtros.

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Y no defraudó. La voz de Lali irrumpió en el aire con un remate que dejó a Rosemblat sin palabras y a sus compañeros pidiendo oxígeno. Sin anestesia, la cantante disparó el dardo: " ¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock nacional. ¿Por qué? 20 años sin Pappo ".

El estudio explotó en carcajadas ante la ocurrencia de Lali, quien hizo una analogía brillante (y un poco cruel) entre la histórica sequía de figuras del rock y la... "suerte" de Pedro. La complicidad de la pareja, que oficializó su casamiento a principios de este 2026 con un anillo estilo Toi et Moi, quedó más que clara: no hay espacio para el pudor.

Lali Espósito, que hace un tiempo juraba que "ni en pedo" se casaba porque le parecía "un gasto innecesario", parece haber encontrado en Pedro Rosemblat a la víctima perfecta para sus chistes de salón. Aunque planean una boda de bajo perfil y aseguran que el evento les da "pudor y nervios", está claro que mientras llega el gran día, Lali se va a encargar de que a Pedro no pare de reírse nunca.