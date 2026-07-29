Yuyito González reaccionó incómoda cuando le preguntaron quién pagó el viaje de Fátima Flórez a Perú

Los rumores de una reconciliación entre Javier Milei y Fátima Flórez coparon los medios de comunicación en las últimas horas. Y, como dice el dicho, "donde comen dos, comen tres": en medio de las versiones sobre el supuesto regreso de la ex pareja, era casi imposible que no apareciera la reacción de Yuyito González.

La conductora fue la última pareja conocida públicamente del Presidente y, por ende, los periodistas quieren saber qué opina sobre la posible reconciliación entre Milei y la humorista. Sin embargo, la mediática parece estar cansada de quedar involucrada en la vida sentimental de su ex y decidió responder con un único comunicado para que todos los medios se hagan eco.

Yuyito González fue la última pareja conocida públicamente de Milei

"Estimados colegas, gracias por su tiempo, pero no voy a parar a responder acerca de la vida privada de Milei", contó que fue el mensaje que les envió a distintos periodistas que le consultaron si se detendría a hablar con ellos en las puertas del canal.

"Hoy tenía a LAM en la puerta. Lo quiero a LAM, fui hace poquito al programa, no es nada contra los colegas, pero se los vuelvo a decir porque lo dije también ayer... Chicos, yo no voy a parar porque no voy a hablar de la vida privada de Milei", reforzó sobre su negativa a responder preguntas relacionadas con el mandatario.

Yuyito González se hartó de que le pregunten por Fátima Flórez y Milei

Fue entonces cuando una de sus propias panelistas le consultó quién había pagado el pasaje de Fátima Flórez a Perú para asistir a la asunción de la presidenta Keiko Fujimori: " No sé, no me meto en ese tema ", respondió tajante.

Su colega siguió insistiendo en conocer de dónde había salido el dinero para el viaje de la humorista, al señalar que, si los gastos habían corrido por cuenta del Estado, "no está bien". Pero, ya con el rostro serio y dando señales de haberse cansado del asunto, Yuyito puso un freno a la conversación: "A ver si se entiende, no me interesa involucrarme en ese tema porque después todas las devoluciones son agresiones hacia mí y yo tengo límites", sentenció.

➡ Yuyito González cansada de las consultas sobre la relación de Milei y Fátima Florez



🗣 "No me voy a meter en la vida privada del presidente"



🙄 Querrá que le consulten por la ley de extranjerización de tierras, o el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario? pic.twitter.com/atErm6FZok — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) July 29, 2026

"Yo respeto al presidente de la Nación, no me estoy fijando en su vida privada", agregó González. Además, volvió a aclarar por qué decidió no detenerse a hablar con la prensa, aunque muchas veces las preguntas comiencen por cuestiones laborales, sabe que tarde o temprano el dardo final llega y el nombre de Milei termina apareciendo.

Ahora bien, una pregunta quedó flotando después de su contundente negativa: ¿Yuyito González realmente dio vuelta la página y ya no le interesa saber nada sobre la vida privada de Javier Milei o existe una bajada de línea desde más arriba para evitar declaraciones que puedan alimentar todavía más el escándalo?