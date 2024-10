Persecución, amenazas y, ¿un vuelto? El detrás de la denuncia de Yanina Latorre

El Ministerio Público Fiscal de San Isidro investiga las amenazas que recibió Yanina Latorre, quien denunció que en dos oportunidades fue seguida por un auto y que en la última oportunidad directamente tuvieron que llamar a la Policía Bonaerense porque intentaron ingresar detrás de ella al barrio privado de Pilar en el cual vive.

Según indicó la periodista, la principal hipótesis que manejan es que sea un amedrentamiento relacionado por la información que hizo pública sobre la interna de los Lanata y un posible vuelto "político" por parte de Roberto García Moritán.

"Seguramente es por algo que dije. Yo me la banco, doy data, y hay gente que a veces le molesta lo que yo digo", aseguró la panelista de LAM frente a las cámaras de América TV. "Hay como una pequeña hipótesis. Justo esos días yo había dado una data medio incómoda y se está siguiendo un poco lo que pasó, que no puedo decir nada, porque está todo en investigación", consideró.

Antes, Latorre había contado que la "siguieron con el auto" y que no era la primera vez. "Me había pasado ya hace dos semanas, que me siguió un auto pero en un momento medio como que me escapé y me vino a buscar a la Panamericana Diego (Latorre), mi marido, y se me chupó el auto y fuimos juntos".

"El primer auto lo divisé porque era como un auto de alta gama, era un BMW que me seguía auto con auto, bajaba la ventanilla, me rodeaba de un costado, del otro", relató la periodista. Además contó que el ex futbolista le indicó que se ponga en el carril central, hasta que llegué él. Y que luego salieron juntos a la colectora. Allí el vehículo desde donde la intimidaban también frenó y uno de sus ocupantes le hizo una seña con la mano.

Diego y Yanina Latorre.

"Esta vez no me di cuenta porque era otro auto", explicó respecto al último caso. En el primero ella había notado que "el tipo no sabía cuál era" la bajada en la que ella vivía. Pero que en esta última oportunidad no fue así porque antes de llegar al country donde vive se le chupó atrás un auto blanco, del cual evitó dar información.

"No quiero decir ni la marca ni la patente porque denuncié y están los fiscales de San Isidro laburando", señaló. "Me empezó a seguir por todo el caminito que va hasta hasta el barrio privado donde vivo. Esta vez no lo llamé a Diego porque pensé que era un auto que iba ahí, porque ahí hay varios barrios", añadió.

Yanina Latorre y una denuncia que preocupa.

Latorre recordó que las medidas de seguridad de su barrio implican que, al llegar, debe hacer una serie de señales para que se den cuenta que no está en problemas. "Tenés que hacer un par de cosas con el auto para que el guardia se dé cuenta que estás sola, que no tenés nadie en el auto, que no te secuestraron", detalló.

"Cuando me abren, el auto seguía chupado atrás mío. Pero yo te juro que, hasta ese momento, pensé que era alguien que por ahí iba a entrar ahí",, continuó la periodista. "El tipo abre, cierra el portón, y el auto empezó como a querer entrar y darle a la reja. Se va, da todo como una vuelta, vuelve y empezó como de nuevo a querer amedrentar. Tuvieron que salir los guardias, llamar a la policía. Yo me quedé ahí en la guardia porque me quedé asustada. Llamaron a la Policía, vino y el tipo se escapó", agregó.

"Tenemos las cámaras de seguridad, tuvimos que bajar todo, ahora lo mandé, está en la Fiscalía e hice la denuncia", concluyó Latorre.