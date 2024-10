La insólita reacción de Moritán ante el romance de Pampita con el polista y quién es su misteriosa morocha

Luego de haber estado días recluido en una clínica de rehabilitación, tras la oficialización de su separación con Carolina "Pampita" Ardohain, Roberto García Moritán negó estar en pareja con la mujer morocha que LAM señaló como posible pareja del empresario gastronómico, tras difundir imágenes de una supuesta salida e ingreso del edificio donde tiene su hogar. Además, se refirió a las salidas públicas de su ex con su actual pareja, Martín Pepa.

La situación se dio cuando un movilero del programa de América TV se acercó a su auto para preguntarle si estaba en pareja "con una chica" y que luego lo invitó a mostrarles las imágenes que expusieron. "Mostrame", lo desafió Moritán. "Es una chica caminando en la calle", soltó después de verla, y tras que su cara se transforme de forma abrupta.

Tras verlo vacilar, el periodista continuó: "Los vecinos dicen: 'Robert está en pareja'". "Mirá, yo te voy a decir una cosa: yo creo en el amor y ojalá algún día pueda ser parte de mi vida. Te agradezco", enarboló el ex de una de las modelos más destacadas de la Argentina. "No paran de amenazar que tienen fotos y vídeos y cosas, y me mostrás una mina caminando en la calle. ¡Dale! ¡Ya es hora de ser un poco más serios, por favor!", se defendió después.

La negativa del empresario que se hizo popular por ser "el marido de Pampita" - y que probablemente se transforme en "el ex marido de Pampita"- llega en un momento clave, a pocas semanas de la oficialización de su separación, en el medio de presuntas acusaciones de corrupción y con Ardohain en una nueva relación pública con Pepa. Un tema al cual se refirió sin querer hacerlo.

"No voy a hablar nunca de Carolina, es la madre de mi hija", sostuvo Moritán luego de que un movilero de LAM le pregunte si había visto "la relación nueva" de su ex, "lo de Pampita y lo del polista". "¿A vos te genera incomodidad esta relación?", insistió el notero. "Yo estoy solo y estoy feliz. Estoy muy bien", afirmó el ex legislador porteño.

"Ella puede hacer lo que quiera. Es una mujer adulta, responsable, inteligente y decide. Cada uno decide", reflexionó el ex funcionario porteño durante la gestión de Jorge Macri, y luego de que el cronista le preguntara si no le molestaba que su ex pareja hiciera pública sus salidas con el amigo de Robbie Williams.

Moritán además explicó que "no tenía ni idea" de la relación y negó que haya influido en la separación de la pareja. "Para nada", rechazó. A su vez, desconoció que Pepa fuera amigo de Pampita "desde hace años". "No tengo ni idea. Mirá si conociera a todos los amigos que yo tuve a lo largo de mi vida", ironizó.