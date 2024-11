"Por plata baila el mono...": Manzana destrozó al Chino tras su falsa pelea con Yao Cabrera

Todo por una mujer: Yao Cabrera y Martín Ku, más conocido como "El Chino", protagonizaron una pelea por Gisela Gordillo la mamá de Tomás Holder, quien tuvo relación con los dos en el último tiempo. Los usuarios de redes no creen en nada que rodee la vida del uruguayo, y mucho menos Federico Farías ,conocido artísticamente como Manzana, quien destruyó a sus colegas.

Todo comenzó en un shopping: " Típico, venir a Carlos Paz y cruzarte con el fracasado de Yao Cabrera ", escribió el ex participante de Gran Hermano en una historia de Instagram para adelantar el conflicto.

Martín Ku y Yao Cabrera se pelearon por el amor de la mamá de Holder

La disputa continuó en una autopista de la ciudad de Córdoba, donde Ku grabó el auto del influencer. Al definirlo como "fracasado" decidió ir a las manos al verlo de forma casual a bordo de un auto rojo: lo persiguió y lo invitó a pelear.

Finalmente, cuando estuvieron cara a cara, el youtuber le dijo a "El Chino" que se bajara del vehículo y lo empujó para iniciar el enfrentamiento. " No le hablés más a mi novia ", le advirtió mientras amenazaba con pegarle.

En redes sociales no se dudó respecto a que fue un cruce armado, lo que quedó en evidencia en uno de los videos cuando Yao bajó de su vehículo acompañado de tres personas que se encargaban exclusivamente de grabar el contenido para compartirlo en sus plataformas.

A través de X, ex Twitter, los usuarios cuestionaron al conductor de stream por rebajarse a pelear con el youtuber que fingió su propia muerte: "El Chino de Gran Hermano a las piñas... que papel lamentable amigo" o "Sabés que te quedaste sin laburo cuando organizás una pelea con Yao Cabrera", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Manzana destrozó con un tweet a su ex colega, Martín Ku

Quien no se quedó fuera de la disputa armada fue Manzana, quien sentenció a su colega por vincularse con el influencer más cancelado del país: "Por plata baila el mono, no Chino como te equivocaste con el pelotudo de Yao 'Caverga'", twitteó sin filtro. Algunos seguidores coincidieron con su opinión aunque no quedo exento del hate: "Hizo cualquiera pero como salen todos esos ex GH olvidados a rascar olla" o "Se la está rebuscando como vos te la rebuscás todos los días hablando de Furia..."