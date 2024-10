¿Por quién hincha Máxima? La sorprendente revelación del Rey sobre la Scaloneta y el pacto con la argentina

Jueves 8 de diciembre de 2022. Los ojos del mundo estaban apostados en Qatar y la Scaloneta se perfilaba como la principal candidata a quedarse con la Copa del Mundo. Sin embargo, la Selección argentina se cruzó en cuartos de final nada más y nada menos que contra Países Bajos.

El partido ya venía picado desde la previa. Louis Van Gaal, el entrenador neerlandés, le había bajado el precio a Lionel Messi, atragantado todavía por la última derrota ante el seleccionado argentino. Y, claro, la otra rivalidad que se latía tanto en Holanda como en la Argentina tenía a Máxima Zorreguita como principal protagonista.

La Reina de los Países Bajos sorteó el primer escollo y no estuvo presente en el estadio. Pero la decisión no tuvo nada que ver con el rival, sino con la decisión de la Corona de no asistir al mundial por las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en el país anfitrión.

¿Por quién hincharía la ex Wall Street? Era la pregunta que imperaba en ambos países y hoy, años después, fue su propio marido, el Rey Guillermo, quien reveló el pacto futbolero secreto que realizaron antes de casarse.

"Llegamos a un acuerdo sobre eso antes de casarnos. Si Países Bajos juega contra Argentina, ella siempre apoyará a Países Bajos, porque es neerlandesa y reina de Países Bajos. Si Argentina no juega contra Países Bajos, entonces yo siempre iré con Argentina", reveló el monarca en su podcast A través de los ojos del rey.

El rey también recordó la final del Mundial de Fútbol Sub-20 de 2005, cuando fue el encargado de entregarle la Copa a Lionel Messi. "Después del Mundial estaba en Kenia cuando un niño pequeño me dijo: 'Te conozco'. '¿De qué?', le pregunté. 'Sos el que le entregó la Copa a Messi'".