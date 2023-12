Pornografía, infidelidades y su historia con Maluma: el pasado oculto de Milett, la novia de Tinelli

Debe ser muy difícil ponerse en el lugar de Marcelo Tinelli en este momento de su vida. Mientras que en términos de rating su Bailando 2023 -que va por América TV- no para de perder con Gran Hermano en Telefe, ahora salieron a la luz una decena de carpetazos contra su nueva pareja, la modelo peruana Milett Figueroa, quien tuvo historias de infidelidades, traiciones, supuestos affaires con ex presidentes y hasta con el cantante colombiano Maluma.

"Milett Figueroa es un personaje que desde los 20 años se hizo conocida en el medio. No fue al inicio por sobresalir en el modelaje, sino por los escándalos que ha hecho", reconoció el periodista peruano Jean Franco ante Siempre Primicias. "Es una persona que su primera situación en los medios fue cuando se la vinculó con Antonio Pavón, una persona comprometida que tenía a su pareja que recién había dado a luz", describió en el ciclo que conduce Nacho Rodríguez.

El affaire es innegable, ya que fue reconocido por el hombre en la televisión peruana. "Había otro chico de un reality, Guty Carrera, que también estuvo con Milett cuando estaba con su pareja", detalló el reportero peruano. En esa dinámica, también contó cómo la descubrió la esposa de César Acuña Jr, "una persona poderosa, millonaria en el país". Esta mujer y su hija encontraron una caja de anticonceptivos y tickets a nombre de ella.

"Milett siempre se ha relacionado con personas de status altos. Incluso se le vinculó con el ex presidente peruano Alan García", reveló Franco. Luego, en el programa de Extra mostraron a la modelo tras salir de una reunión con esta persona. "Fue una visita protocolar", confesó Figueroa. "El inicio de Milett fue una constante de vinculaciones con personas que tenían pareja", añadió el periodista.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Su amor arrancó en chiste y terminó siendo de en serio.

En este informe completo con el pasado de Milett, también se investigó alrededor de sus videos pornográficos que circulan por Internet. "¿Por qué grabas este video?", le preguntó una reportera durante una entrevista. "Cuando una está un poco alegre", quiso explicar la modelo. Aunque luego siguió con más determinación y detalló que era para un amigo de ella: "Yo me grabé porque me preguntó dónde estaba. Le mandé el video y no lo publicó, se perdió su celular".

Lo cierto es que en las páginas especializadas en videos eróticos y de sexo explícito abundan sus desnudos accidentales y hasta aparecen muchos incomprobables tapes donde ella, supuestamente, tiene relaciones sexuales. Y mucho de esta fama también se replicó en el apodo que el público escogió para ella: Candy.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa luego de que la modelo baile el reggaetón caliente en Bailando 2023.

"La gente te grita Candy. ¿Te molesta eso?", le preguntaron en la televisión peruana. "El público repite lo que escucha. Se dice mucho que es un caramelo. Yo no me siento ofendida para nada por eso. Candy, como el personaje de la serie, es una chica tierna, dulce", intentó precisar la modelo.

"Creo que la gente no se refiere al personaje de la serie, sino más bien de la canción, que habla de una chica que le gusta mucho el sexo y esas cositas", la interrumpió la periodista. "Sí, en realidad el apelativo Candy es una mala imagen, porque yo he tratado de sobrellevar eso. No puedo dejar de trabajar. No sólo debo mostrar una personalidad amable al público", consideró Figueroa.

A la hora de las infidelidades, los carpetazos también volaron por el aire para terminar dando en la cabeza de la modelo. En esa misma entrevista con tantas confesiones le preguntaron sobre Jean Paul Santamaría, quien sería uno de los terceros en discordia, que estuvo involucrado en las infidelidades de Milett.

"Mi amorcito", le escribió Marcelo Tinelli a Mllett Figueroa en una de sus historias.

"¿Es cierto que en una reunión en la casa de tu ex enamorado hubo una fiesta para celebrar la reunión con Santamaría, que llegaba de Chile. Fue una juerga y tu ex enamorado dormía en un mueble, un poco ebrio, y alguien abrió la puerta de la cocina y te vio chapando con él?", le preguntaron al actual "amorcito" de Tinelli. Esto generó el enojo de Figueroa.

"No se pasen. Eso es buscarle tres pies al gato. Jamás haría eso. Cuando estuve con esa persona, si se podría decir enamorada", comenzó a decir. "Esta ocasión se habría dado después, cuando ya no era tu enamorado", la interrumpió la cronista. "Después de que terminé con la persona con la que estaba, no lo volví a ver en mi vida", expresó Milett en su defensa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron a ver a Gabriel Rolón con Luciano "El Tirri" y Mimí Alvarado.

A su vez, en la entrevista también la modelo mostró la hilacha respecto al modus operandi con el que la acosaban en algún momento. "En esa época cuando empezabas y viniste de Arequipa, y ya empiezas en el mundo del modelaje. ¿Tuviste algunas propuestas?", le preguntaron. "¿De trabajo?", quiso saber Milett. "Indecentes", afirmó la conductora. "A toda mujer que trabaja en el ambiente televisivo, tiene siempre propuestas indecentes. La que diga que no... Ahí van la crianza y las enseñanzas de tus padres", confesó la participante de Bailando 2023.

Por otro lado, una de las historias más populares de la modelo tiene que ver con el cantante Maluma, quien salía con Ruth Kruguer, una amiga de ella. Según señaló esta persona, Milett le habría escrito al colombiano para insinuarse directamente y tener una relación con él.

"Si yo no hubiera seguido con él y él no me hubiera venido a mostrar el teléfono con lo que me tenía que mostrar", lamentó la chica. "Y que no me diga que estoy mintiendo o algo porque todavía tengo eso: lo tengo bien guardadito bajo siete llaves", amenazó al respecto.

Marcelo Tinelli y su Bailando 2023.

Ahora llegó el momento de ver si todos estos carpetazos debilitarán o no la relación que tiene con el jefe de Programación de América TV. Ambos se separarán para Navidad, aunque por el momento vienen disfrutando de las mieles del amor. Sin ir más lejos, el fin de semana se los vio juntos y acompañados por el primo de Tinelli Luciano "El Tirri" y Mimí Alvarado, con quienes fueron a ver a Gabriel Rolón al Teatro.

Además, recientemente tuvo declaraciones muy sentidas hacia el conductor que le lleva más de 30 años. "Nunca había tenido parejas de más edad que yo, mis dos parejas anteriores tenían mi edad. Pero la verdad es que no siento esa diferencia. Él es una persona que le gusta socializar, compartir con sus amigos, es un gran anfitrión. Yo me adapto mucho porque la paso bien con él, me encanta escucharlo", reveló.