"Qué conch... que sos": el picante ida y vuelta entre Malena Guinzburg y Ángel de Brito

Lo que empezó como una entrevista amena para hablar de teatro, risas y unipersonales, terminó con chispas en redes, indirectas muy directas y hasta acusaciones de conchudez. Esta vez, los protagonistas fueron Malena Guinzburg y Ángel de Brito, en un round que mezcló ironía y la herencia televisiva. La humorista fue invitada al ciclo Ángel Responde en Bondi para hablar de Querido Diario, su unipersonal que viene girando con éxito. La charla arrancó tranquila, con risas, anécdotas y el recorrido profesional de una comediante que se hizo su lugar en el ambiente a base de talento, humor ácido y mucha terapia (literal).

Pero como era previsible, el apellido Guinzburg no tardó en aparecer en escena. Y con él, el recuerdo de su padre, Jorge Guinzburg, ícono eterno de la televisión argentina y quien lamentablemente abandonó este plano siendo aun muy joven. Hasta ahí, todo en tono amable. Pero después vino el posteo. Malena, fiel a su estilo irónico, compartió en Instagram una imagen de las preguntas preparadas por la producción del programa, acompañada de un mensaje punzante: "Lo bueno es que te valoren por lo que sos y no que te inviten por tu viejo". El posteo, que parecía un chiste, desató el escándalo y provocó la furia de Ángel de Brito, que lo que no tiene es tolerancia.

En su propio programa, el conductor no se guardó nada: "Qué conch... que sos, Malena Guinzburg. Me pareció de cuarta lo que hiciste. Te invitamos con cariño", disparó, visiblemente molesto. "Te tratamos re bien, promocionamos todo lo que hacés... y después te quejás. Contó que la psicóloga la limpió: ¡ni la psicóloga la aguanta!. Ahora entendemos, estamos con usted, licenciada. Considero que necesita terapia a diario. Sos una flor de c*... Malena". Pero la humorista no se quedó callada. Volvió a Instagram, su escenario natural, y publicó un video con su descargo. "Todos me dijeron que no diga nada, pero posta tengo una cosa así atragantada que quiero decir", arrancó.

Con esa mezcla de franqueza y el stand-up que la caracteriza, explicó que el posteo fue un impulso, que la nota le había gustado y que el chiste no buscaba ofender, sino reflejar un sentir genuino: "El otro día me invitó Ángel de Brito a una entrevista, en Bondi, fui y cuando veo la rutina todas las preguntas salvo las primeras eran cosas de mi viejo. La nota después fue hermosa, fue muy linda. La verdad que la pase bien, nos divertimos, hablamos un montón de cosas, pero yo le había sacado una foto a eso porque me causó gracia. Amo ser la hija de mi viejo, amo que lo sigan recordando y no es que digo 'no hablo de mi papá', pero me pareció un montón".

El descargo de Malena en su cuenta de Instagram.

Entre carcajadas, autocrítica y algo de angustia, Malena admitió que terminó "quedando como una desagradecida de mierda" y que incluso le pidió disculpas a Ángel en privado. Pero también reveló el lado B del conflicto: "Obviamente, a Ángel de Brito no le gustó, me trato de conchuda, le mandé un mensaje privado para pedirle perdón, pero hay mucha gente que en sus redes soy la peor basura del mundo y merezco estar muerta. En mis redes, que creo que me quieren un poco más, me dicen 'estuviste mal quedaste como una desagradecida' y la verdad que no quise quedar como una desagradecida entonces estoy pidiendo disculpas por eso".